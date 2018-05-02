1111人力銀行：實習有薪水？9成4企業給薪 時薪144元月均薪22696元



(中央社訊息服務20180502 15:34:32)越來越多學生喜歡進入企業實習，提前瞭解職場現況，但哪些類型的實習缺最多？根據1111人力銀行調查指出，業界任用實習生的職務類型主要以「業務貿易/客服門市」、「美容美髮/餐飲旅遊」及「管理幕僚/人事行政」。



此次調查也顯示，有開出實習職缺的受訪企業中，有高達9成4願意提供「給薪」的實習工作， 平均月薪/獎助金為22,696元、時薪144元，皆高於現行基本工資水準。更有6成5受訪企業願意提供額外津貼及福利，常見包括工作期間供餐、誤餐費及交通津貼等，說明僱主亦頗為重視實習生的權益。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，早年學生赴業界實習的態樣多元，僱用關係難以認定，招致產學合作的實習生淪為廉價勞力之污名，而今為健全校外實習機制，今年1月教育部首度訂定專法「專科以上學校校外實習教育法草案」，將實習生權益保障明確化，規定學校與機構需簽訂「實習合作契約」，若是實習生於實習機構期間，除了從事學習訓練外，並提供勞務或有工作事實，則被視為是學生及勞工身份，則機構必須與實習生簽訂「勞動契約」，清楚載明企業與學生的僱傭關係。換言之，更進一步明文規範機構與校方的權利義務，更能充分保障實習生權益。



李大華補充，透過實習對學生來說可以是認識自己、探索職涯的管道，透過進到企業內部實作，近身了觀察公司運作環節，也藉機了解自己是否適合從事該行業，提前培養就業力或是釐清職涯方向，獲取可貴的職場經驗會比領取實質報酬來得更加重要。



究竟透過實習機制是否能對企業產生助益？曾經有任用實習生的受訪企業表示，平均約莫6個月，實習生才能真正上手進而發揮效益。而就僱主滿意度而言，有近5成激賞實習生工作表現，僅11.87%表示不滿意。



企業爭聘優秀的實習生這股風潮也燒至對岸，日前廈門市公開招手台灣人才並給予補貼，此舉看在台灣企業主眼中，有5成8認為不影響企業招募優秀人才管道，原因為「實習時間短」、「台灣實習環境較佳」及「補貼少不具誘因」。另有1成9則認為會影響優秀人才出走海外，理由是「對岸補貼吸引人」、「台灣企業實習職缺少」及「赴對岸可以拓展視野」；另有2成3則是持保留態度。



李大華表示，隨著技職課程走向專業化、精緻化，學習動力強且具備一技之才的實習生已成為企業主心目中最重要的儲備人才，實習生所展現就業實力，雖已普遍受到企業肯定，但為確保實習生的相關權益，「專科以上學校校外實習教育法草案」將學生的實習權益保障明確化，以實習內涵區分為「一般型」及「工作型」，明定各類型實習生的保障，並強化學生因實習期間工作而導致的傷害補償規定，有助於整體實習環境更妥善完備。



李大華呼籲「人才為企業之本」，企業任用實習生，除了給予完善教育訓練外，更應該協助培養良好工作態度與職涯方向的定位；而實習生力軍的加入，不但能替企業及時注入新血提升競爭力，亦能協助社會新鮮人及早接軌職場穩定就業，創造雙贏局面。



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訊息來源：1111人力銀行



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