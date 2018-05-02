1111人力銀行：經驗加分！5成8企業特別青睞有實習經驗的求職者



(中央社訊息服務20180502 15:30:48)想畢業後無縫接軌，許多學生選擇在學期間去實習，為職場做好準備。根據1111人力銀行調查指出，有超過半數(58.22%)的受訪企業，特別青睞具有實習經驗的求職者，並且擇優錄取！原因在於考量「實習經驗可以銜接較快上手」(70.37%)、「比較熟悉職場文化」(27.78%)及「有實作能力」(25%)。顯見多數雇主對於「做中學」的實習經驗皆抱持正向態度。



調查也顯示，有3成５的受訪企業願意提供實習工作機會，其中以14.56%提供「學年」實習職缺及10.78%提供「學期」實習職缺為最大宗，其餘一成則是「寒暑假及其他類型」實習職缺。盤整雇主願意任用實習生乃著眼於「提前預約優秀人才」(42.75%)、「補足基層人力」(36.64%)及「產學合作」(33.59%)。



又根據1111實習專區（https://www.1111.com.tw/zone/internships/）顯示，該平台提供逾3千個「有薪」實習工作機會，其中不乏新大電子科技公司開出時薪350-450元徵求核心人才培訓、科定企業也開出時薪200-250元積極招手國貿泰語實習生，意欲提前延攬優秀人才。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，實習精神在於縮短學生進入職場的適應力，及早體驗職場工作摸索出個人性向發展，因此願意主動投入實習行列的學生，學習態度通常較積極，願意吸取職場前輩的寶貴經驗，故從調查中也可以看出，有超過半數的受訪企業對於曾經具有實習經驗的求職者抱持正向評價也樂於進用。



因應7、8月的暑假，諸多企業釋出實習機會，像悠遊卡公司就是其一。悠遊卡公司2018暑期菁英實習計劃今年已經邁入第四屆，悠遊卡公司公共事務室協理周美里向1111職場新聞網表示，今日名額共計10位，實習生可實際參與會議與工作，目的提供大學生在悠遊卡公司裡深度了解企業運作、產業趨勢及動態。暑期實習計劃甄選的對象為國內外公、私立大學大學部在學學生(升大二-大四)，不限科系，實習期間自7月2日起至8月31日止共計二個月。悠遊卡公司表示，暑期實習生的甄選重視區域平衡，為了讓中南部學生不致於因為住宿問題而失去實習的機會，悠遊卡公司將提供住宿津貼，鼓勵中南部學生申請。



更多求職動態請上1111職場新聞網http://www.1111.com.tw/news/jobns.asp / https://www.1111.com.tw/news/1111實習專區https://www.1111.com.tw/zone/internships/詳細訊息在公職專區http://goo.gl/lPz2sz公職、就業、證照考古題下載請上1111線上考古題：https://goo.gl/kXce7



訊息來源：1111人力銀行



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/232879.aspx