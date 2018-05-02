2018新加坡國際廚藝競賽 亞洲菜雙金獎落崑科大



(中央社訊息服務20180502 15:30:15)崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生團隊，今年四月前往新加坡參加「2018新加坡FHA國際廚藝挑戰賽」，共獲得2金1銀4銅的好成績，精湛的廚藝和優秀的烹調技術名揚國際。尤其在亞洲菜項目表現最為傑出，該項目全場僅頒出兩面金牌，皆由餐飲系學生奪得，學生實力不輸業界。



崑山科大校長蘇炎坤說明，新加坡FHA國際廚藝挑戰賽(FHA Culinary Challenge 2018)獲得世界廚師協會(World Association of Chef 's Societies)的認證，參賽國家有18國，選手達1400位，崑山科大師生團隊以精湛廚藝及創新創意的設計巧思獲得佳績，全校與有榮焉。



餐飲系主任洪廷瑋表示，為參加兩年一度新加坡國際廚藝挑戰賽，學生們自寒假便開始進行選手選拔和培訓，每道菜餚從設計構想、選盤配色、挑選當季食材、查閱相關書籍參考都親自參與，日以繼夜不斷地練習。最讓人驚豔的是大四學生李健銘、林信印同學，初次參加新加坡廚藝挑戰賽，以臺灣飲食文化設計菜餚，榮獲全場唯一亞洲風味佳餚靜態展示「金牌獎」2面。大二生徐哲穎也在該賽事項目榮獲銀牌獎，另外，阮紹榮則獲得職業組銅牌獎2面的亮眼佳績，實力不容小覷。



在亞洲風味佳餚靜態展示競賽中，李健銘以臺灣傳統「囍宴」為主題，運用紅條石斑、香草豬、八寶甜芋泥設計此次參賽作品，且運用陳年醬油、紹興酒、冰糖、紅麴和數十種藥材熬製濃郁老滷汁製作臺灣滷肉，再將滷好的肉塊以精湛細緻的刀工技術，切片成0.05公分大薄片製作成紅麴寶塔肉，讓全場觀眾嘖嘖稱奇，一致獲得國外評審青睞，獲得亞洲風味佳餚靜態展示(Asian Meal)金牌獎。



同年級的林信印也不遑多讓，以「古早味酒家菜」為主題，配合臺灣早期光復時期的酒家菜文化，設計一道道「八寶雞仔豬肚鱉」、「海皇御品蜈蚣蟳」和「如意換骨通心鰻」等經典老菜新作，獲得亞洲風味佳餚靜態展示(Asian Meal)金牌獎。同班徐哲穎則分別以「醫食同源」菜餚設計巧思，一舉摘下銀牌獎。



參賽學生表示，在練菜的路上雖然辛苦，但同時成長不少，學校在107年度高教深耕計畫提供每位參賽選手訓練經費補助和專業設備是很大的助益，期望之後參加今年的馬來西亞國際競賽能再次為學校爭取榮耀。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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