發展實作型科技大學 黃思倫教授接任中州科大校長



(中央社訊息服務20180502 15:26:11)中州科技大學新任校長就職典禮，5月1日下午在中州卓越廳舉行，由逢甲大學特聘教授、前台中快捷巴士總經理黃思倫博士接任，成為中州科技大學第四任校長；中州董事會柴御清董事長親自頒發校長聘書給黃思倫博士，中州董事會董事、監察人及行政單位一、二級主管皆出席祝賀。強調「實作」與「產學合作」的黃思倫校長表示，未來將在堅實的基礎上，繼續帶領中州科技大學開創嶄新的格局。



黃思倫校長為清華大學電機工程研究所博士，曾擔任逢甲大學電機系教授、資訊電機學院院長、台中快捷巴士總經理、國科會電力學門複審委員，亦曾任中國電機工程學會台中分會理事長、中華民國電驛協會理事、國際傑人會中華民國總會傑青獎評審委員、國家鐵路特考、電機技師考試命題委員，以及台灣矽能股份有限公司(太陽能發電廠)總工程顧問等，在學術界與產業界都具有相當豐富的資歷。



黃思倫校長談到，彰化是輪胎、腳踏車等工業的製造重鎮，目前亦積極發展離岸風電，因此將來學生的專業訓練亦應以此方向來進行。黃思倫校長強調，中州科技大學是「實作型」的技職院校，必須重視基礎教學，在課程設計上比重應該為60%的技術、40%的理論，以落實學生所學的專業能力與職場沒有落差，畢業後即能被企業延攬重用。



黃思倫校長並表示，面對全球高等教育競爭的考驗，中州科大的定位應是企業家的搖籃、中小企業的實習好夥伴，而且是技術扎實的人才培育基地、創新與創意的平台。另外，他也勉勵教師要走出教室，在招生或是與企業界的跨領域產學合作方面，都要更積極，把握這個契機讓學校永續發展；黃校長也希望行政同仁要當教師們的有力後盾，讓他們可以無後顧之憂的投入研究與產學合作。



中州科技大學柴御清董事長在典禮上，特別感謝陳彥佑代理校長在這段期間的辛勞。柴御清董事長表示，中州從工專、工商專校、技術學院到科技大學，歷經了48個年頭將近半個世紀，面對少子化的衝擊，全體教職員更應該團結一心，在新任校長黃思倫教授的帶領下突破瓶頸，繼續努力開創新局，讓中州科大成為產業界最佳夥伴、實作型的標竿大學，吸引更多優秀學生前來就讀。



訊息來源：中州科技大學



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