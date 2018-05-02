今日，日本漫畫改編由梁家輝執導並主演的電影《深夜食堂》首次曝光「童真海報」。在海報中，梁家輝化身有故事的「深夜食堂」老闆，眉宇間盡顯「霸氣溫柔殺」。

《深夜食堂》講述了發生在一個深夜營業的小餐館里的故事。這裏的菜單隻有一套，但老闆可以根據顧客的要求用現有的食材做出各種料理。每一道不同的料理都會伴隨著一個溫暖人心的故事。

梁家輝曾被網友評價為最適合出演「深夜食堂大叔」的演員之一，在此次曝光的「童真海報」中，他身著藍色廚師服，扎著頭巾，雙手叉腰，臉上的刀疤隱約可見，與日版大叔相比，更增添了幾分神秘卻暖心的觀感。梁家輝對第一次執導電影則顯得低調許多：「觀眾的期待對我來講也是壓力，但是我作為粉絲的私心是希望能把『深夜食堂』帶到中國來。」