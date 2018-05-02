產學合作再進化 萬能科大送你去韓國中央社 (2018-05-02 15:15)
產學合作再進化 萬能科大送你去韓國
(中央社訊息服務20180502 15:15:22)萬能科技大學與遊戲產業界合作又有新突破，5月1日萬能科大與台韓合資遊戲廠商La Mate拉美特簽訂產學合作協議，期望雙方能在學生實習、就業、產官學合作交流等議題上持續合作、共同開拓市場。
萬能科大近年持續投入電競產業中，繼與杰藝文創J Team簽訂合作協議、協辦107年全國大專運動會電競項目及成立資訊工程系遊戲設計與競技組後，首創全國先例，與台韓合資遊戲廠商La Mate拉美特簽訂產學合作協議。
La Mate拉美特是韓國廠商Cosmos Infra在台灣與韓國廠商Dragonfly及台灣遊戲大廠智冠共同合作投資成立的公司，在台灣直接負責遊戲的在地化和發行工作，事業版圖遍及上海、東京、雅加達等地，除遊戲外更有人工智慧(Artificial Intelligence; AI)研發、多頻道聯播網( Multi Channel Network; MCN)等業務。
去年La Mate拉美特宣布進軍台灣之後，積極尋找大學作為合作夥伴，期望能與大學合作培養遊戲產業相關人才、並與政府合作進行人工智慧、深度學習等研發工作，持續深耕台灣市場。
La Mate拉美特總裁Ramon Lee表示：「進入台灣市場後，我們積極尋找合作夥伴，經過數個月的仔細評估，我們很高興能夠與萬能科技大學簽訂產學合作協議。希望未來我們能與萬能科大攜手並進，提供學生就業與實習的機會，進行產學之間的人才交流，降低產學落差。」
萬能科技大學莊暢校長表示，歡迎La Mate拉美特選定萬能科大作為深耕台灣的第一站，La Mate 拉美特助力萬能科大，協助培養第一流遊戲產業人才，一同與萬能科大打造未來科技航空城，未來萬能科大的學生將有機會直接至韓國接受實習及培訓，成為國際一流人才。
訊息來源：萬能科技大學
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