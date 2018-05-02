崑科大S Designer志工團隊 攜手成大校友聯誼社舉辦果園小旅行



(中央社訊息服務20180502 15:14:45)崑山科大S Designer資訊志工隊與日光暖暖旅行社合作，一同在臺南市山上區玉萿幫狫|辦一日果園的聯誼活動，並邀請成大聯誼社的校友參加，透過在地果農的果園導覽、美食擺盤競賽、品嘗水果風味餐以及手作藝術課程等，讓來參加的民眾認識山上玉峰社區，並與參加者相互交流。



果農為民眾導覽果園，資訊志工團隊則在一旁扮演小天使的角色，積極促合參加者透過互動小遊戲彼此認識，農園旁也設置拍照區，並提供耕農道具讓大家拍照留念。除此之外，日光暖暖旅行社還設計了「情比石堅」的鑰匙圈創作課程，讓與會者彼此合作，製作出獨一無二的藝術品。



指導老師陳薇薇表示，團隊規劃擺盤分組競賽最受歡迎，該活動透過各組互相討論合作，蒐集各種裝飾品來裝飾料理，贏家能帶回新鮮的水果禮盒，以此推廣山上玉峰社區的特產。午餐安排玉萿幫炵o展協會的社區媽媽與志工團隊們共同料理，利用當地最新鮮美味的特色水果木瓜、火龍果、芭樂等，製作成西式的精緻套餐，並與義式冰淇淋專賣店合作，推出特製的芭樂冰淇淋及龍鳳果汁讓民眾享用。



活動尾聲，資訊志工團隊帶領成大聯誼社的校友們前往臺南水道參觀，在觀賞美景的同時，志工團隊發放「草仔粿」小點心，並附上民眾親筆手寫的卡片，藉此贈送給心儀的對象。許多參加的民眾表示，因平時工作都是一直待在辦公室裡，很開心有機會能走出戶外認識其他人。會後彼此留下聯絡方式，相約日後能再相聚同歡。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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