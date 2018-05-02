崑大外籍生大手牽小手 與高職生DIY傳統小月餅



(中央社訊息服務20180502 15:02:57)崑山科技大學參與由教育部國民及學前教育署辦理的「大手牽小手- 我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，帶領來自泰國、日本、韓國、馬來西亞、巴拉圭等國家的13名外籍生，前往國立北門農工，與高中生共同製作中式糕點。



崑山科大推動國際化教育已行之有年且成果亮眼，除積極鼓勵本地學生赴海外交換研修、實習，以利本校學生拓展國際視野、客觀了解他國文化，亦相當重視外籍生與本地生的文化交流互動，為此連續3年參與大手牽小手計畫，透過此計畫俾使外籍生更了解在地文化、歷史背景，期望達成在地國際化之目標。



該次活動由北門農工食品加工科學生們利用所學專業，並以英語細心講解，引導13名崑山外籍生製作芋泥小餅及紅豆麻糬月餅。外籍生看著自己烘焙出來的餅，表示非常有成就感，認為這是一次特別的經驗，也能學習到課堂以外的知識，下次如果有相關活動，非常樂意再參加。



崑山科大外籍生與北門農工學生們互動愉快，雙方突破語言隔閡，活動結束後甚至互留了聯繫資料，達到大手牽小手計畫主軸「國際視野、在地交流」，期望能有機會再次相聚交流。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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