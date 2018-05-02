今日，微軟大作《盜賊之海》迎來了全新更新，版本號為1.06，這款更新並非是之前承諾會修改「AI威脅」的大型更新，而是一款規模較小的補丁，修復了一些遊戲bug，增加了幾款皮膚道具。此外，更新還加入了一款名為「Eye of Reach」的狙擊步槍，玩家可以在商城內購買。

此外官方介紹，更新還削弱了骷髏大軍火炮的威力和準確度。與此同時，玩家在教程中的某些地區也不再處於無敵狀態，最後，官方還調整了帆船的鈴鐺位置，這樣玩家在爬桿的時候不會意外碰到鈴鐺。

《盜賊之海》已經登陸PC和Xbox One平台，喜歡的玩家可以前往體驗。

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