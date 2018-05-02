2018新加坡FHA廚藝挑戰賽 正修烘培蔬果雕連下3銅



(中央社訊息服務20180502 14:55:56)正修科技大學餐飲系師生在「2018新加坡FHA廚藝挑戰賽」揮出全壘打!3師生從16國超過千位選手中脫穎而出，烘培展示及蔬果雕連下3銅，雕塑製作出的印地安人、龍、蛇栩栩如生，令人讚嘆。 新加坡廚藝挑戰賽每兩年舉辦一次，每次比賽都聚集各國好手，光烘焙項目的比賽就有7、8種，靜態展示類最多，各國精銳盡出，作品都很有創意與技巧，要在當中脫穎而出有相當難度。 正修科大餐飲系老師謝仁宗以翻糖為材料製作出的「印地安」拿下銅牌，作品呈現美國西部原住民印第安人意象，印地安人就是騎馬在荒原中奔跑，作品將現代融入過去，將馬換成現代的機車，呈現「古今融合」。 謝仁宗指出，「印地安」作品最困難的地方是如何用柔軟翻糖呈現硬冷的機車，要先將機車骨架組裝起來，將製作好的引擎裝配上去，再把輪子等零件裝配上去，光是機車就花了近一個月製作；半身的印地安酋長也讓他傷腦筋，由於可參考資料不多，只能透過搜尋到的圖片再製作成立體塑像，而人型則是創作較難的部份，比例只要稍有不對，馬上就會被發現。 一年前才接觸果雕的餐飲系三年級同學廖昱霖所雕出的「神話之戰」摘銅，基於本身對日本神話的著迷，進而雕塑出匠心獨具的人蛇對戰創作，作品描述日本古代禍亂，民間八岐大蛇對上邪惡一方的六手邪神，磨擦出激烈的火花，人物表情及蛇的動態栩栩如生，雕刻最困難的地方在於人臉，比例要拿捏正確，一個不正確就要打掉重刻，真的非常困難，一顆頭可能就要花上3、4小時，卻可能因一時失誤，就得捨棄重雕，光練習這一顆頭就要用掉好幾個芋頭。 他說，比賽前兩週真的是以校為家，每天都睡在物流中心，睡醒就刻，刻累就睡，前往新加坡比賽時，心理就想著，作品會不會因車子的震動而損壞，每當車身每震一下，心裡就痛一下。 餐飲管理系二年級王傑霖雕因從小喜歡龍，常在台灣大小廟看龍壁石柱，便設計出一個龍壁龍廟的感覺，龍傳說出現在雲上或雲層，再做出一些雲層由下延伸至頂部的龍廟，許多龍盤旋從雲中躍出，底部以葫蘆作為容納這些龍、雲、廟的容器，底座四周以龍頭跟龍頭咬鐵鍊，呈現龍的同心，四角宮燈照耀，將龍帶來的喜悅分享到四周。 「祥龍齊戲」作品最難擺放、最危險的就是撐住龍廟的支撐點，因龍廟一放到頂端會四處亂搖亂晃，為使龍廟擺正在上方，需花費許多時間調整，要在廟的左右兩側擺裝飾以維持平衡，並在上方找到唯一的平衡點。 他說，比賽過程十分刺激，第一次離開台灣，也是第一次參加國際比賽，雙手不停顫抖、心跳急促，甚至有些喘不過氣來，原本應該很快就能組裝完成作品，竟花上比平時多出雙倍的時間，明知雙手不能亂抖動，手卻不聽使喚亂搖晃，真是難得經驗。



訊息來源：正修科技大學



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