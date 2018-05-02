2018未來商務展看見F4 資策會打造體感科技主題館 聚焦體感科技整合型服務 帶動產業轉型升級



(中央社訊息服務20180502 14:55:11)體感設備及技術日趨發達，應用隨之多元。為聚集能量，並讓業者、民眾體驗國內研發成果，資策會與2018未來商務展合作，打造「體驗科技 感動未來」主題館，主題涵蓋未來建築、未來教育、未來旅遊、未來休閒、未來展館等5大領域。資策會期盼，藉由發展體感科技整合型服務，驅動國內產業轉型與升級。



2018未來商務展自4月26日展至4月28日，因AR/VR技術持續發燒，在經濟部工業局「體感科技創新應用發展與推動計畫」支持下，資策會智慧系統研究所(系統所)團隊於花博爭艷館HX-1打造「體驗科技 感動未來」專區，展出國內AR、VR、MR體感科技廠商最新研發成果，並開放民眾參觀體驗，冀望帶動F4(Fun有趣、Feel有感、Fantasy有夢、Future未來)效應。



據Digi-capital市場調查預估，2020年全球AR/VR市場將達502億美元，目前遊戲、展演等領域正在加溫，隨後將由教育、醫療等產業應用接棒。由此可知，透過體感科技來驅動產業升級，成為下一波創新轉型的關鍵；體感科技為結合軟體、硬體、內容、網路等領域，提供新興整合型服務與產品研發的創新產業，因此也是推升台灣產業發展之重要契機。



資策會蔡育霖組長期望，體感科技廠商結合我國在ICT研發與硬體製造之世界優勢，發展體感科技整合型服務，帶動消費者體驗並推動相關產業升級轉型，投入高效能、高附加價值及高創新應用之服務與產品發展；同時，透過智慧科技、虛擬實境、行動生活，領航未來商務科技商機，發掘更多體感科技商業模式。



本次展出邀集宇萌數位科技、科碼新媒體、衛武資訊、國立台灣大學等單位，展出「AR博物館-360度3D全環景文物導覽」、「多人藝術共創COVR虛擬實境平台」、「ArchViz 高擬真建築展示平台」、「OinVR 行動VR社群互動平台」、「穿戴式太極大師學習系統」等國內最新技術及應用成果。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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