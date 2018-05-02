「慢活･悠遊･里山趣特展」今開幕 邀您一起來體驗里山生活的美好



(中央社訊息服務20180502 14:46:42)農村與梯田生態環境，在許多人的記憶裡，是逐漸褪色的記憶風光，卻是臺灣珍貴的人文自然景觀。林務局為落實里山倡議在臺灣的實踐，自即日起至107年9月15日止，於臺北市市定古蹟總督府山林課宿舍22及24號（臺北市金山南路2段203巷22、24號保育小站）推出「慢活･悠遊･里山趣特展」，介紹臺灣水梯田、濕地及山村生態環境復育現況，呈現多元的生物多樣性樣貌，並傳授都市里山心法三部曲，帶領民眾認識里山生活的智慧及實踐，拉近我們與自然、與土地間的連結。



里山在森林、河流、山村與大海裡的故事林務局說明，此展覽以「走向里山」為主軸，展出「里山意涵」、「臺灣里山風土與生產地景」及「都市里山生活實踐」等三大主題，並以貢寮水梯田、雲林成龍濕地、霧臺大武與阿禮部落及花蓮港口部落等4個里山地景，以深入淺出的圖文說明、里山生活使用的物件、影音多媒體及互動裝置等，詮釋當地里山相關產業、景觀、生活優化的營造與重塑歷程，透過五感體驗與鄉土重新聯繫的過程，讓民眾在認識里山倡議精神的同時，深入瞭解里山生活實踐背後的故事。



值得一提的是，此展覽精心製作了105年成龍濕地國際環境藝術節「連結」作品模型，讓民眾更貼近臺灣的自然環境與傳統文化蘊涵，提昇國人對生態環境的關懷及守護家鄉的信念。另展示設計也保留「保育小站」古蹟建築原有的空間特色，讓民眾融入展示氛圍，達到林務局推廣臺北市錦安里古蹟修復再利用成果的附加價值。



5月至9月，里山生活智趣系列活動Non-Stop！想更進一步瞭解什麼是里山嗎？生態保育與居住在都市裡的人們有關聯性嗎？市定古蹟保育小站有什麼樣的故事呢？特展期間林務局以「創－手作體驗坊」、「閱－講座分享會」及「行－里山地景之旅」等三大面向，特別規劃了包括「春末夜晚的螢火晚會」、「城市森林想像計畫」、「貢寮里山探險記」、「古臺北的里山想像」、「我的自然配色派對」及「濕地藝術的奇幻之旅」等10場次系列精采活動，以專家導覽解說、二手交換、手作體驗等方式融入里山精神探索過程中，讓民眾在欣賞展覽外，也能深入認識里山意涵及其對生物多樣性維護的重要性，落實社區參與保育工作。



5月19日將邀請臺灣大學郭城孟老師分享「古臺北的里山life style想像」，以植物學的角度帶領民眾探索古臺北與古臺灣的植物風貌，思考里山倡議精神在日常生活實踐的可能性與重要性；6到9月周末則邀請綠色幽默、Kamaro'an工作室及臺灣藍染坊分別教民眾製作掌中綠色星球－苔球植物、編織記憶情感的輪傘草及植物染手工製品等。



此外，展覽現場也推出多媒體互動設計－認識里山動物小遊戲，民眾在參觀後，進行體驗並留下電子信箱，即可收到手繪里山風貌背景的合照1張。



展覽資訊「慢活･悠遊･里山趣特展」展出時間自即日起至107年9月15日止，開放時間為周三至周日上午9：00-12：00；下午13：30-17：00（周一、周二休館），林務局保育小站（臺北市金山南路2段203巷22、24號）展覽期間，舉辦10場次系列演講與手作活動，各場次活動採網路預約報名，歡迎有興趣的民眾報名參加，詳細活動內容請至林務局-森活情報站臉書專頁查詢。



訊息來源：林務局



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