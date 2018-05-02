VR音游《節奏光劍》今日Steam發售 好評率高達99%北京新浪網 (2018-05-02 16:35)
VR音樂遊戲《節奏光劍（Beat Saber）》已於今天在Steam正式解鎖，目前本作獲得了Steam「好評如潮」評價，截至發稿時本作的好評率甚至達到了99%。
根據Steam商店頁面的信息，在玩家給出的596篇評測中共593篇為好評，僅3篇為差評，好評率高達99%。玩家們對於這款遊戲最普遍的評價就是：爽。
給出好評的玩家認為，本作容量不大，但是提供了超爽打擊感和精美的畫面，是一款出色的VR音游。不過也有不少人提醒：玩《節奏光劍》時玩家的動作非常大，你肯定會出一身汗，另外就是記住別在附近放什麼易碎品...
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