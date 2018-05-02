菲律賓遊學提升英文能力 成為海外工作敲門磚



(中央社訊息服務20180502 14:33:39)台灣工作起薪低，壓力大，導致人才外流嚴重，紛紛期望能夠在他國一展長才。根據1111人力銀行調查顯示，上班族前往海外發展近7成是考量薪資條件較佳，而近9成上班族曾有海外工作經驗或當前有意前往海外發展，比例相當之高。且據統計，民眾所欲前往的國家以新加坡、越南、大陸、美國、加拿大及泰國居多。綜合來看，我們可以發現，不管到哪個國家，不管專業技術與所欲從事的職業，英文儼然成為海外工作的基礎要件，海外的生活-食衣住行育樂都離不開英文！



尤其當前以英語為溝通語言的人數是全世界最多，且英、美兩國先後成為世界性強權國家，在經濟、政治、文化各方面占有領先的地位，促使英語具備國際通訊媒介的角色相當穩固。既使在非英語系國家，其商業用語、科技用詞、電腦程式語言都以英文為主。對此，新飛菲律賓遊學行銷長陳柏宇表示：「英文是一個全球化的國際語言，全球人口約75億，超過一半的人使用英文作為溝通及學習的工具，如果單純只會中文，海外工作就只剩下大陸市場一途了，甚者連大陸市場也無法去，因為今年大陸預期制定一部統一的外國投資法，此法將大幅度放寬外資市場投入，開放外商享有國民待遇條件，大大提升對於英文能力的要求。」



在英文的學習層面，除了高生活費的英美等國，現在有更多元化的選擇。陳柏宇提到：「許多人選擇前往菲律賓學英文，原因在於與一般傳統遊學費用差異甚大。菲律賓遊學的費用大約是 5至6萬元，而歐美一個月則要15至20萬元，同樣都在學英文的成本之下落差三倍，對在職進修或是學校學生都是一個很大的負擔。而且在菲律賓遊學還是一對一教學，不僅可以學英文進步快速，適應外國環境、與外國朋友溝通，他就像是一個小型的地球村，我們可以把英語學習做一個工作的跳板，為未來的戰場準備好子彈。」



並且，陳柏宇也強調，並非只有在前往國外工作時，才需要培養英語能力，其實英文無所不在，即便是從事民生服務業的服務人員也有碰到外國遊客消費的時候，即便是單純行政事務的祕書人員也有需要回覆外國商務書信的時候。換言之，若擁有了英語能力，對於職場的加分是顯而易見的，當然對於生活也是大大加分，例如自助旅行時不再徬徨無助、碰到外國人問路時能展現台灣最美的人文風景，最重要的是，英文讓我們與世界接軌，可以看懂國外的時事評論與書籍文章，走入國際具備世界公民的基本素養。



新飛近期派員出席經濟部中小企業處中小企業服務創新推動計畫，和計畫執行單位中華民國全國中小企業總會交流時，企總的執行團隊認為談服務創新勢必和國際接軌，消除語言的隔閡才能快速學習海外服務創新知能，提升服務人員外語能力也正是該計畫今年度輔導主軸之一：『人力資源高值化』，服務外國顧客與本國顧客同樣重要，國人英語能力的培養是長遠的，我國民生服務業也須重視服務人員語言能力的提升，才能為來到臺灣旅遊的外國遊客提供高品質服務，目前新菲國際也積極參與該計畫相關活動，期望為我國民生服務業人力資源高值化貢獻一份心力，該計畫詳情可至中小企業服務創新推動計畫官方網站http://micro.sme.gov.tw查詢。



訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會



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