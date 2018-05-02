南大手語社與朝陽文化藝術基金會聯合舉辦「無礙人生」生命教育講座



(中央社訊息服務20180502 14:15:26)國立臺南大學為加強學生社團與在地社區連結，學生社團福祿壽脆雞手語社與財團法人朝陽文化藝術基金會永康社區大學手語社合作，於4月30日晚上在南大文薈樓共同辦理「無礙人生」生命教育講座，邀請到邱麗夙和陳怡君兩位講師，分享如何突破自我，發掘自我潛能，找到屬於自己的生活力量。



講座中，兩位講師各自分享了自己的人生故事及感悟。陳怡君講座是聽障奧運跆拳道金牌選手，她以「踢出生命的尊榮」，用手語分享她的成長歷程及跆拳道訓練的艱辛，透過現場口譯讓在場師生對她永不放棄的精神感到佩服不已。另一位邱麗夙講座，以「輪椅載我去旅行」為題，以自身經驗鼓勵大家勇敢克服心理與生理障礙，就能看見不同的人生風景。二位講者把對生活的熱愛和與不向命運低頭的精神傳遞給在場師生，感動人心的演講，博得滿場熱烈的掌聲。



南大福祿壽脆雞手語社社長國語文學系湯熠晨同學表示，希望透過生命教育活動，讓參加同學們能學習愛自己與尊重他人，並反思自己的生命價值與意義。



訊息來源：國立台南大學



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