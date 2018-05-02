南大黃柏勳校友返校與學弟妹分享「藝術強佔青春！」



(中央社訊息服務20180502 14:06:05)國立臺南大學於5月1日邀請該校93級美術系畢業校友黃柏勳藝術家蒞臨博雅教育講座，以「藝術強佔青春！」為題，與在校學弟妹分享其在藝術領域發展的成果與心路歷程。



黃柏勳校友曾舉辦過多次個人畫展，例如2010「既富又寂寞」、2009「冷靜與熱情之間─張友鷦&黃柏勳雙個展」、2007「錯置─黃柏勳個展」，榮獲第一屆 PARTY ROOM T達人設計大賞佳作、第58屆全省美展版畫類入選、2006第12屆國際版畫素描雙年展素描類入選等多項美展佳績，亦曾受邀至屏東枋寮擔任駐村藝術家。



黃校友向師生分享他在追求藝術家夢想的執著與艱辛，他認為「藝術是很孤獨的行業」，獨自一人作畫、獨自一人努力，甚至無法獲得及時的回饋。他曾到許多公司應徵當插畫家，卻發現付出心力與酬勞不成比例，他也歷經各項挫折，甚至阮囊羞澀，但他仍舊堅持創作，因為他認為成功須付出代價。他表示「生活，是一場故事交換的遊戲。」他累積許多工作經驗，曾自行開業、當過插畫家、在各級學校兼課，也接案創作大型壁畫，這些都成為他生活的歷練，也成為創作的靈感泉源。



黃校友也與現場師生分享他在國小嘗試作畫的初期作品，表達他對繪畫的熱情。黃校友的作品，常用暖色系的色調，畫作裡頭有著許多圈圈和泡泡，給人一種夢幻溫暖的感覺，他期許他的畫作能夠陪伴更多人，因此將他的作品集結成冊《遠方大地》，將其作品以海報輸出的方式，美化了醫院安寧病房、兒童病房、高中圖書館的空間，讓更多人得以接觸及欣賞，發揮藝術陶冶人心的作用。



黃校友期勉南大學弟妹要立定目標、勇於付出，即使碰到諸多困難，也要有「路不轉人轉」的勇氣，秉持「自助而後天助」理念，定能闖出屬於自己的一片天。



訊息來源：國立台南大學



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