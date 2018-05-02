第16屆文薈獎全國身心障礙者文藝奬作品巡迴展開跑



(中央社訊息服務20180502 13:45:34)文薈獎自1998 年開始舉辦，希望鼓勵身心障礙的朋友們用藝文創作的方式，分享生活故事及對生命的熱愛。每一屆的參賽者都是臥虎藏龍，他們透過「文學」、「圖畫」及「心情故事」，傳遞出己身對於周遭環境與自身際遇的多面向觀察，每一件作品都是最動人的珍貴故事。因此，在第17 屆徵件已啟動的同時，文薈獎也為第16 屆的得獎作品舉辦全台巡迴展，第16屆徵件主題為「微笑」，巡迴展將依序從新竹、臺南、臺東至臺中，首站來到國立新竹生活美學館，身心障礙朋友們的創意在風城中傳遞，以藝術創作展現出對生命的毅力和熱情，你、我沒有不一樣。



5月2日上午10時於新竹生活美學館美藝堂辦理開幕式，特別邀請到財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會「天使打擊樂團」為大家揭開序幕，他們認真且賣力地敲打樂器，就像是在克服先天的障礙和後天的限制一樣，另外也邀請到淡大中文系林黛嫚教授，以及由聽損家長及愛心人士協助而成立的財團法人新竹縣天使之音協會理事代表們一起導覽交流，讓現場成為兼具藝術、人文、社福的多元交流的場合。



展覽期間自107年5月2日至5月23日，歡迎闔家大小一起到館觀看展覽，感受身心障礙朋友們所傳達的創作，一起陶醉在藝術饗宴裡吧！(廣告)



訊息來源：文化部



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