國產單機RPG新作《天命奇御》將於今年暑期上市，今日官方正式公開本作的首部實機宣傳片，向玩家展示了遊戲多線劇情的核心玩法。

【遊俠網】《天命奇御》正式宣傳片

從這部宣傳片中可以看到，《天命奇御》以多線式劇情為玩法核心，玩家有著較高的自由度去選擇自己的成長路線以達到不同的遊戲結局。

同時，遊戲也擺脫了傳統武俠回合制玩法的局限性，讓玩家們體驗最熱血的即時戰鬥。多線式劇情與即時戰鬥最終能碰撞出怎樣的火花，想必一定能滿足眾多玩家對武俠遊戲的需求。

在《天命奇御》中，玩家將扮演初入武林的少年，任意遊走於多線任務中，可不限主線發展，自由探索江湖地圖。玩家可透過豐富的解謎探索事件與八卦養成系統觸發展開各種奇遇，遊戲中的每一次抉擇，都將引領玩家走向不同的命運與結局。

遊戲特色：

● 豐富多線劇情，精采多重結局

《天命奇御》采多線劇情自由行，多結局多樣玩法。玩家能在單一主線遭遇到困難時，選擇其他線進行下去。

●？見招拆招實時戰，武學心法任意配

本作為實時戰鬥模式，玩家通過任務、奇遇、探索等方式取得武學與心法，至少蘊藏著十多種武學套路、十多種絕學心法等著玩家來挖掘。？

？ 八卦養成變化多，劇情結局由你定

本作八卦養成不但影響戰鬥，各種劇情觸發與任務走向，環環相扣交織出龐大主線與支線任務，最終影響各個角色結局、勢力消長，江湖動態的變化由玩家來定。？

？ 豐富支線奇遇多，隱藏劇情最動人

本作豐富支線任務與隱藏劇情，玩家的一時善念也有可能觸發隱藏任務和奇遇發展，遊戲內含精彩豐富的故事橋段與秘辛，等著玩家來挖掘！

關於《天命奇御》：

本作以北宋為背景，遊戲內容以劇情、戰鬥、養成為主軸，搭配豐富的解謎探索事件與高自由度行動抉擇。玩家扮演小溪村的不羈少年－柴朔風，無意間被捲入古怪的神秘事件，命運從此翻騰轉變，而遊走江湖的過程中將觸發無數精采奇遇。玩家將求訪各大門派，修習絕世武功，或者探尋神祕寶藏，享受刺激冒險；同時遇見如花美眷，成就命定姻緣；也可能一路解決江湖紛爭，晉陞一代宗師。多條主線支線環環相扣，一個決定將引發無數新事件，創造高自由度玩法的新層次。？？

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