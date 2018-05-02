傳統點觸類解謎遊戲《迷失島Isoland》專題站上線北京新浪網 (2018-05-02 16:35)
中文名稱：迷失島
英文名稱：Isoland
製作公司：胖布丁網路科技有限公司
發行公司：莉莉絲網路科技有限公司
遊戲類型：冒險遊戲AVG
遊戲平台：PC
遊戲語言：中文,英文
發售日期：2018-05-02
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遊戲介紹
「迷失島」是一座位於大西洋海域的神秘小島，玩家需要通過層層解謎才能找出這個島上埋藏的秘密。傳統點觸類經典解謎，極度燒腦的遊戲解謎關卡，神秘又美麗的畫面，《南瓜先生大冒險》團隊力作。App Store 2016年度最佳獨立遊戲。
遊戲截圖
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