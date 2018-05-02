中文名稱：迷失島

英文名稱：Isoland

製作公司：胖布丁網路科技有限公司

發行公司：莉莉絲網路科技有限公司

遊戲類型：冒險遊戲AVG

遊戲平台：PC

遊戲語言：中文,英文

發售日期：2018-05-02

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遊戲介紹

「迷失島」是一座位於大西洋海域的神秘小島，玩家需要通過層層解謎才能找出這個島上埋藏的秘密。傳統點觸類經典解謎，極度燒腦的遊戲解謎關卡，神秘又美麗的畫面，《南瓜先生大冒險》團隊力作。App Store 2016年度最佳獨立遊戲。

遊戲截圖