北市與舊金山影視合拍簽約交流會中央社 (2018-05-02 16:50)
「台北+舊金山影視合拍簽約交流會」2日在台北君悅酒店舉行，台北市電影委員會總監饒紫娟（左）與舊金山電影委員會主席王雋懿（右）共同宣布未來雙方合拍片互惠策略，並與台北市文化局長鍾永豐（中）合影。中央社記者江佩凌攝 107年5月2日
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