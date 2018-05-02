西門町溫馨一幕 暖警擋車助長者通行中央社 (2018-05-02 16:50)
台北市西門町街頭日前出現溫馨一幕，萬華警分局交通分隊小隊長湯金柱指揮交通之際，看到一名長者手拄拐杖緩步通行，憂心燈號將變，立即協助擋車讓長者安全通過，讓許多目擊民眾都大讚「愛心暖警」。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年5月2日
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