TOTO盃4強賽對決台東 桃園對打擊有信心中央社 (2018-05-02 16:50)
TOTO盃全國少棒賽桃園市隊2日以11比0贏球，3日將在4強賽對決台東縣隊，總教練李國強表示，對打擊有信心，守備只要穩定，「他們要過我們也不好過」。中央社記者黃巧雯攝 107年5月2日
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