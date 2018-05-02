桃園紙器公司大火 幸無人員傷亡中央社 (2018-05-02 16:50)
桃園市大園區一家紙器公司2日中午發生火警，火勢一發不可收拾，竄起大量濃煙，消防人員歷經1.5小時後控制火勢，無人員傷亡。（桃園市消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年5月2日
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