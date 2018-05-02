楊俊瀚200破全國 全大運收下個人第3金中央社 (2018-05-02 16:50)
雅加達亞運國手、台灣體大短跑名將楊俊瀚，是台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人，他2日在107年全國大專校院運動會男子組200公尺決賽，飆出20秒33的成績，刷新自己締造的20秒53全國紀錄，拿下本屆大運會個人第三面金牌。中央社記者龍柏安攝 107年5月2日
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