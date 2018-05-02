七年磨礪，用心則靈!《靈山奇緣》萬千靈動不刪檔測試預約進行時。作為騰訊遊戲布局回合制遊戲的決心力作，《靈山奇緣》無論從背景音樂、世界觀、劇情設置，還是遊戲畫面、玩法內容上，都是極儘可能的融入中國風元素，力求為玩家營造出一個浪漫唯美的國風世界。除了畫面國風唯美，《靈山奇緣》還在這次不刪當中，為所有玩家準備了極具特色的新鮮時裝，一起先睹為快吧!

《靈山奇緣》不刪檔預約活動：http://huihe.qq.com/cp/a20180412order/index.htm

將古風進行到底 構建唯美靈山世界

在玩家們的翹首等待中，《靈山奇緣》這款國風美感十足、遊戲性豐富的全新回合制遊戲終於即將迎來不刪檔測試。一改現今市面上大部分回合制遊戲的Q版畫風，《靈山奇緣》採用國風重彩繪製手法構建起了龐大的靈山世界，為玩家再現盛唐時期的山水風光及人文元素。從背景音樂、遊戲場景到角色人物以及BOSS外形等，遊戲中的種種內容將國風二字表現得淋淋盡致。長安街上店鋪林立，旗幌招展，餘杭巷弄幽深，幾簇繁花點綴在粉牆黛瓦間，整個遊戲世界就猶如濃墨重彩描繪出的唯美畫卷，令人流連忘返。

打造大型古風時裝秀 多款時裝首曝

新征戰在即，豈曰無衣?《靈山奇緣》將古風進行到底，在即將到來的不刪檔版本中為玩家精心準備了多套全新國風時裝。包括採用極具中國風元素的青花瓷設計而成的素韻清華時裝，以富貴象徵的孔雀為靈感來源設計創作的輕羅曼舞時裝。

此外，遊戲並不僅僅止步於直接承襲國風元素，也會嘗試著緊隨潮流，融入更加時尚的元素進去，以豐富遊戲內時裝品類。如全新墨顏系列時裝，正是在保持國風美感的同時融入了時尚的假面元素。追逐美的腳步，誰曾想過停歇?在未來《靈山奇緣》還將繼續開拓更多的外觀元素，把中國風發揮到極致。

拒絕千人一面 染色系統豐富外觀玩法

不僅僅是款式多樣，玩家還可以藉助遊戲內的染色系統，打造出專屬於自己的，獨一無二的時裝。現階段《靈山奇緣》遊戲內的時裝染色主要分為了普通染色以及定製染色兩種形式，其中普通染色是由色彩構成的色彩圈，豐富的顏色隨心選，玩家只要拖動滑鼠，人物身上的衣服顏色就會跟著一起改變。定製染色則是直接提供了幾種基礎色調構成，玩家可以選擇好喜歡的色彩方塊，直接一鍵訂製。

黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它來尋找最國風的TA!作為騰訊首款國風造物回合網游，《靈山奇緣》一直努力著將國風做到極致，精美角色造型，百變換裝滿足玩家的個性追求。伴隨著不刪檔測試的到來，遊戲更將打造大型古風時裝秀，多套國風新時裝即將驚艷上線，敬請期待。