《孤島驚魂5》數字版銷量接近「原始殺戮」的5倍北京新浪網 (2018-05-02 16:41)
SuperData今天為我們分享了《孤島驚魂5》的新消息，據透露《孤島驚魂5》數字版銷量接近《孤島驚魂：原始殺戮》的5倍，成績非常不錯。
《孤島驚魂5》是孤島驚魂系列強力回歸的一作。育碧的《孤島驚魂5》數字版銷量預計在250萬份，包括PC和主機平台。在主機平台上，《孤島驚魂5》數字版銷量接近2年前發售的《孤島驚魂：原始殺戮》的500%。這不僅表明《孤島驚魂》系列擁有潛在的生命力，也促進了2018年3A主機遊戲數字版的總體銷量增長。
推特信息：孤島驚魂5數字版銷量接近「原始殺戮」的5倍。
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