（中央社記者龍柏安桃園2日電）台灣師大箭客魏均珩，在107年全國大專校院運動會包辦射箭男子反曲弓團體、個人對抗賽雙金，賽後他淡淡地表示，「結果是好的，但是我對內容不太滿意」。



魏均珩是2016里約奧運男子射箭國手，並也取得今年雅加達亞運參賽門票，這次全大運賽前一天，他才剛結束上海射箭大獎賽返台，隔天馬上緊接著比全大運，他承認「身體上的確累了一點」。



對於這次全大運，魏均珩表示沒有預設成績或獎牌，他酷酷地說：「我只要求自己比賽的過程動作、技術要做好，如果這些都能做得好，成績自然而然就會來。」這次全大運，他自認有些技術動作沒有做得很好，也認為表現也不夠穩定，「我給自己的表現只打70分」。



曾歷經奧運洗禮，如今魏均珩變得更成熟，他強調，參加過的所有比賽，都是吸取養分與經驗值的關卡，接下來直到亞運開始前，他仍會抱持這種心態，努力學習，對於接下來的訓練重點，他則點出：「我的體能還需要再突破。」



魏均珩分析，射箭這個項目選手都得學著面對壓力，他認為只要壓力一來，心情緊張，呼吸就會急促，動作就容易開始不穩，若心肺耐力可以提升，在大賽臨場表現應可以繼續向上提升，這也是他想要強化自己體能的主要理由。（編輯：張芷瑄）1070502