日本Niconico展會COS美圖欣賞 大波漂亮妹子來啦!北京新浪網 (2018-05-02 16:41)
日前，Niconico Chokaigi展會在東京幕張國際展覽中心開幕，全日本最有天賦的COS玩家都來到了這裏。話不多說，一起來欣賞一下這些精彩的COS吧!？
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