（中央社記者江佩凌台北2日電）Netflix首部台灣原創影集「雙城故事」，在台北市電影委員會與舊金山電影委員會攜手協助下，日前順利殺青，今天雙方在台簽署影視合作備忘錄，同時宣布未來雙方合拍片互惠策略。



「台北+舊金山影視合拍簽約交流會」今天在台北君悅酒店舉行，由台北市文化局長鍾永豐與舊金山電影委員會主席王雋懿共同簽屬影視合作備忘錄，現場聚集多名台灣導演、監製及協會代表到場，共同見證台灣影人進軍美國影視重鎮的重要里程碑。



台北市電影委員會總監饒紫娟表示，舊金山是美國在獨立製片和新文化開拓方面位居第一的城市，許多科技產業如Google、皮克斯及臉書的總部都設在舊金山，期盼藉由雙方簽約，不但促使從業人員強化競爭力，相信未來彼此將擴展出更好的國際影視市場。



王雋懿表示，這陣子她在台北參觀多處名勝古蹟、場景和攝影棚，發現「雖然兩個城市距離一萬多公里，但我們有一萬個共通點」；其中，最大相同之處就是對故事和電影的熱愛，同時透過電影傳達城市之美，藉此刺激經濟成長，創造更多工作機會。



王雋懿說明，舊金山影委會除了協助各種牌照申請及拍攝需求，有些當地商店及旅館能提供劇組優惠，同時影委會也能幫忙介紹當地租借影視器材等單位，使拍攝更加順利。



事實上，台北市電影委員會與舊金山電影委員會攜手搭橋，已促成導演葉天倫的作品「雙城故事」在兩地的拍攝事宜，更吸引Netflix支持首部台灣原創影集，日前已順利殺青。



葉天倫表示，「雙城故事」自2016年開始籌備，今年3月到舊金山拍攝一個月，劇組跑了20多個景點，包含市政廳、酒莊、廢棄車站等，很多拍攝地皆透過北市影委會和舊金山影委會幫助下，協助劇組向當地單位提出申請，使整體工作更流暢順利。



葉天倫指出，在舊金山拍片除了空氣感和美麗街景讓拍攝的感覺完全不一樣，就連鏡頭前的演員們在表演和說話動作上，比起在台北放鬆很多，讓演出有各種可能性，而「雙城故事」預計今年8月於Netflix上線，在全球一百多個國家播出，他十分高興能參與其中。（編輯：黃于）1070502