記者 | 王宙潔 編輯 | 林堅

經歷了一季度的慘烈開局，比特幣價格在4月份大幅回升。在報價平台CoinDesk，比特幣對美元價格飆升超過33%，並一度攀升至9600美元上方，接近兩個月的高位。

伴隨比特幣生態系統持續變化，一些分析師預計，比特幣價格將開啟緩慢的修復過程。儘管如此，「股神」巴菲特仍對此表示懷疑，堅守其「空頭」身份。

日期:5月1日17時，CoinDesk的比特幣價格報9038.68美元，跌幅2.22%。不過，自4月28日以來，其報價一直穩定在9000美元上方。

日益趨嚴的監管環境及繳稅拋售導致比特幣此前遭遇一波明顯跌勢。由於美國國稅局將加密貨幣視作一種資產，交易過比特幣的投資者需要繳稅，投資者因此選擇在報稅前拋售加密貨幣。不過，伴隨報稅季結束，一些分析師預計比特幣將反彈。

Fundstrat環球諮詢公司的分析師湯姆·李認為，基於稅務日壓力平息等因素，比特幣的「冬季」正在結束。

也有分析師認為，這一反彈過程將是脆弱的。Evercore ISI技術分析主管瑞奇·羅斯認為，比特幣價格的修復過程已經緩慢開啟，但它可能相當脆弱。他認為，比特幣的表現在很大程度上仍受投資者心理因素驅動。

從持倉數據看，確實有一些空頭離場。根據美國商品期貨交易委員會最近一次公佈的數據，截至4月24日的當周，芝加哥期權交易所比特幣期貨凈空倉較前一周小幅下滑。

不過，「股神」巴菲特近日接受外媒採訪時依然表態不看好比特幣。他表示，當投資者想要購買一個農場或是一套公寓，這屬於真正的投資。但比特幣屬於另外一種情況。比特幣或其他加密貨幣不會產生任何東西，投資者買進它們只是希望下一個接盤者可以付出更多。

相對而言，美國商品期貨交易委員會主席克里斯托弗·吉安卡洛的態度偏「曖昧」。他近日表示，比特幣可能不會是一種理想的支付形式，但它將更適合採取長期持有策略。