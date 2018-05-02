來源 | 創業邦

文 | 艾問人物

納斯達克上市的AirMedia宣布以21億元的現金出售航美傳媒75%的股權，收購方為北京市文化投資發展集團有限責任公司旗下的龍德文創基金和文化中心基金，時任文化中心基金總經理姬連強正式接掌航美傳媒。

即便擁有多年投資經驗，姬連強接掌航美之後仍然面臨重重考驗。媒體資源紛繁複雜，易主后的航美傳媒如何重新起航？精深投資的他，還要在投資圈裡面搞什麼大動作？2018中國企投家盛典上，姬連強與艾問創始人艾誠共話文創投資的新未來。

收購航美傳媒，是文化中心基金組建后的首個投資「大事件」。姬連強對《艾問人物》吐露了他的心路歷程。

「兩年前收購的航美，資產被低估了。我們發現媒體行業一個很有意思的現象，傳統媒體沒落了，沒有了，新興媒體沒有起來，廣告費去了哪裡？我們做了一個大胆的賭注，就是有可能會到稀缺的戶外廣告上。當時航美這個標的擺在我們面前，我是2015年6月1號看到這個標的，6月3號我們做了決定，當然最後投的時候也是投委會吵翻了天，大家覺得買貴了，估值高了等等。當時我在投委會上，我跟所有的投委說，我說你買了75%，什麼概念？你是owner，你是老闆了，就不要想買貴了買便宜，你要乾的事兒是把你買到的時候價格把它翻一倍，翻兩倍，而不是在糾結買貴了買便宜。」

復盤來看，姬連強團隊當時做出這樣的判斷主要出於兩個原因：

第一，是當時受國內資本市場先前大好形勢的影響，2015年有接近三十家在美上市中概股宣布私有化，其中不少希望可以回歸國內A股市場，航美傳媒就是其中之一，這成為了收購航美傳媒一個機會點。

第二，通過對當時航美傳媒業務發展情況的分析，發現航美傳媒的航空媒體這個部分是盈利最高的，也是發展最為成熟的，所以其成為標的物也就順其自然了。

事實也證明，姬連強的判斷是對的。當外界還在擔心航美傳媒易主之後何去何從的時候，12個月後，航美傳媒市值已經從28億元迅速增長到40億元。目前全國90%以上的機場顯示屏資源收歸航美門下，覆蓋全國超30多個機場，在核心機場擁有優質的傳統媒體資源，其廣告收入躍居全球第二名。

人們恍然意識到，這位少壯派馳騁江湖的故事才剛剛開始。

艾問·快問快答

艾誠：你認為做一家企業的關鍵要素是什麼？

姫連強：實際上你想要干一件事情，只要你完成四點，你都不會幹的太差，第一點你有錢。第二點，你在一個對的產業風口上幹了一家還不錯的企業。第三，你有相對優秀的人。第四，新的時代你還會宣傳，這個你幾乎就完成一個閉環了，你就能做一家不錯的企業。

「我就是一個抬轎子的金融廚子，我自己認為做金融的就是在抬轎子，企業家是坐在轎子里的人，我做飯比較好吃。」這是姬連強的自述。

在外人眼中，他是航美傳媒的老大，也是文化中心基金的操盤手。讓人好奇的是，這位1981年出生的理想家，如何成為了一位戰略清晰、戰術得當的指揮官？

上大學前，姬連強很喜歡畫畫，當時的他認為設計就是最高級的科學。但是迫於父母的壓力，他最終選擇了會計專業。

「從學會計第一天發現我不再浪漫了」這是姬連強頗有些無奈的感慨。入行之後，姬連強發現這個行業特別簡單，人生一輩子有借必有貸，借貸必相等，所以他努力的將感性忘掉，一輩子就是一定要理性。

理性也成了文化中心基金的底色。基金成立之初，姬連強搭建了一個內部「智庫」團隊，相當於其他投資機構的分析師團隊。但是又有所不同，它是一個獨立思考的團隊，由管理、社會和歷史等專業人才，與國內外一流研究機構合作，從文化與社會、人文與經濟等角度設立研究課題，做研究報告。

在具體的操作中，由智庫、投資經理和風控團隊三方協作推進，智庫提供方向建議，投資經理分析項目的商業模式和可行性，風控團隊檢驗項目的合規性和財務模型，三者互相制約，共同發揮作用，實現投資方案的最優化。

保持理性的思考、獨立的判斷，是姬連強賦予這份事業特有的屬性。

姬連強身上的另一個標籤是「80后企投家」。企投家的特徵是企業、投資兩不誤，兩手都要硬，把實體經營的智慧融通於風險投資，實現財富的幾何倍數增長。對此，姬連強自己的評價是「我是一個努力的企投家，一輩子註定在跨界兩端找平衡。」

你投資一件事情，在中國這個時代，最起碼都要3-5年。

——姬連強

艾問-普魯斯特問卷

艾誠：你滿意現在的狀態嗎？

姫連強：OK。

艾誠：你有特別欽佩的人嗎？

姫連強：我的父親。

艾誠：你覺得自己最牛的地方在哪？

姫連強：知敬畏，懂取捨。

艾誠：你最痛恨自己的一點是什麼？

姫連強：浪費時間。

艾誠：你最痛恨別人什麼？

姫連強：也是浪費時間。

艾誠：你最珍惜什麼？

姫連強：親情。

艾誠：如果有一天你不得不離開這個世界，你希望怎麼被記住？

姫連強：忘記我吧。

艾問人物 創新創富：下一個十年如果投文化，投哪？

姬連強掌管下的文化中心基金總規模為1000億元，想拿到一個可快速變現的項目並不難，但是這並不是文化中心基金的追求。在姬連強看來，文化中心基金不僅僅是「創業公司」這麼簡單，他將其總結為「A到O理論」。具體來說就是文化中心基金根據項目孵化、發展的不同階段，聯合各方資本打造從A（早期）到O（IPO）輪投資的企業發展全階段生態圈，以被投資企業為圓心，完成產業資源的整合與產業結構的再造。

在「A到O理論」指導之下，文化中心基金聯合華策影視、萊茵體育、奇虎360等多家國內優秀產業公司，主導投資了花椒直播、可為互娛等十余個文化產業項目公司，推出了十余支「從A到O」型基金。

姬連強曾說過：「沒有人不喜歡文化」。或許正是因為這種喜愛，讓他以「A到O理論」為理論基礎，擔負起一份文化傳承的責任。

對於未來，他依然是堅定看多文化領域的投資機會。「希望大家下一個十年關注科技和文化的結合，人工智慧和文化的結合。」他對《艾問人物》表示，依賴於文化有很強的意識形態導向，他看好「科技+內容製作」，再加上人工智慧，這三件事結合在一起非常值得關注。

艾問·快問快答

艾誠：你覺得未來10年內，大媒體會有怎樣的變化？

姫連強：首先，我覺得戶外廣告還能再繼續下去最少50年。其次，未來以來，終端廣告的未來已經到來了，不要排斥它。