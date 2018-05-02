中新網5月2日電 美國《世界日報》近日刊文稱，研究發現，經常運動者會比「肢體不勤」者的快樂感多出52%。足夠運動者的快樂感，比不運動者多了29%。換句話說，運動與快樂間，有直接或間接的關係存在。

文章摘編如下：

美國密西根大學人體工學（kinesiology）華裔副教授陳蔚雲（Weiyun Chen）新發佈的一項分析報告顯示，運動健身的頻率及質量，是建立快樂與運動間正面關係的重要因素，而經常健身運動，快樂感比完全不運動者多出至少5成。

陳蔚雲說，很多人都知道鍛煉有助於降低焦慮及改善抑鬱，因此醫生時常會建議有精神壓力或者心理問題的人士多多運動，但運動是否會帶來「幸福」或「滿足」之類的積極心理影響，卻少有相關研究。

陳蔚雲因此檢視了23份運動與快樂幸福相關的研究文獻，深入分析到底是運動的哪一方面與幸福相關，以及有哪類群眾受益。

結果發現，其中15份研究都指出，快樂、幸福與運動有直接或間接的關係，其他8個研究則有不同觀點。23份研究的受訪或調查對象，包括許多國家的上千個成人、長者、青年、兒童 、癌症倖存者等。

陳蔚雲表示，總結多個研究結果顯示，經常運動者會比「肢體不勤」者的快樂感多出52%，儘管有運動但運動次數不高，這群人的快樂感，還是比全不運動者高出兩成。足夠運動者的快樂感，則比不運動者多了29%。換句話說，運動與快樂間，有直接或間接的關係存在。

不過，分析研究也發現，一周運動150到300分鐘，與每周運動超過300分鐘，快樂感並沒有太大差別。

此外也有研究發現，如果體重相當，每周健身一次的年輕人，會比完全不運動者的快樂程度高出1.4倍。體型偏胖者，稍微運動者的快樂程度，更會比不運動的胖子高出1.5倍。

另外一個研究發現，每周至少健身兩次的青少年，比一周運動一次或更少的人開心。大學生經常鍛煉也比較少運動者的開心程度高1.3倍。

陳蔚雲分析的眾多文獻中，有3份是針對老年人的運動與快樂感進行研究的，其中一個研究發現，健身與成人的快樂有關聯。另有研究則顯示，耆老每周運動次數與開心程度成正比。不過，也有研究指出，耆老的幸福與健康狀況與他們是否參與社交活動有關。

至於卵巢癌倖存者，進行150分鐘的中等到激烈運動時，會產生相對的快樂感。然而對腦癱兒童、青少年及藥品濫用者而言，無論運動多麼激烈、次數多麼頻繁，所增加的快樂十分有限。