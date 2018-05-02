原標題：通訊：為英國孩子帶來一個不一樣的世界——記播撒中文種子的中國園丁



新華社倫敦５月１日電 通訊：為英國孩子帶來一個不一樣的世界——記播撒中文種子的中國園丁

新華社記者梁希之 黎曉芳

「走走走，跳跳跳，跑跑跑，跑跑跑，停一停，停一停。」在北倫敦馬斯韋爾山小學二年級的教室里，一位年輕的中國老師正聲情並茂地帶領一群金髮碧眼的小朋友用字正腔圓的中文歡快地唱著兒歌。

帶領小朋友唱兒歌的是來自成都的「８５后」女孩唐歡，她２０１１年大學畢業后一直在成都一所初中擔任英語老師，２０１６年９月被選派到倫敦南岸大學孔子學院工作，然後就在馬斯韋爾山小學教授中文。

唱完兒歌，唐歡又用幻燈片放映水果的圖片，教小朋友們用中文念水果的名字。３０名小朋友爭先恐後地舉手搶答，「蘋果」「香蕉」「橘子」，他們已經會說不少水果的名稱了。

隨後，另一位年輕中國老師焦暘帶著孩子們複習此前學過的象形字，比如山、月、水、門等，孩子們通過字形很輕鬆地想起了這些字的意思。焦暘隨後拿出的「問」字一下子難倒了不少小朋友，孩子們紛紛猜測門中的嘴巴是幹什麼用的，有的猜是信箱，有的猜是電話，直到焦老師提示說如果去別人家做客，敲門后要說什麼，孩子們才恍然大悟。

課堂作業是用指定中文來繪畫，結合字義和字形畫出想像的畫面。孩子們用「山」畫出了巍巍群山，用「木」畫出了茂密的森林，在歡聲笑語中加深了對漢字的理解。

唐歡、焦暘和另外３名中國志願者負責全校１４個班、４２０名學生的中文課教學，每個班每周都會上一次中文課，教學任務非常繁重。

針對不同年齡段的學生，兩位老師的教學方式也會做適當調整。低年級學生注意力集中的時間有限，她們會讓孩子們多做手工、畫畫等富有趣味性的活動；高年級學生思維和語言能力更好，她們會介紹一些中國的城市和歷史等有文化內涵的內容。

在規定課程之外，唐歡和焦暘還組織了中文俱樂部，每周用兩個晚上為學有餘力的學生教授中文的進階知識；並請孔子學院的志願者每星期來教授一次中國武術，培養學生對中國文化的興趣。

在她們的努力下，部分一二年級的孩子已經可以用中文進行簡單的自我介紹，介紹自己和家人的基本情況，會說簡單的中文繞口令；三四年級的孩子基本可以達到新中小學生漢語考試（ＹＣＴ）一二級的水平。

校長詹姆斯·威爾特希爾告訴記者，馬斯韋爾山小學此前的外語課程一直都是法語，直到兩年前他和同行交流時發現，周邊的很多學校和孔子學院合作開設了中文課程，區內的中學也開了中文課，很多家長要求學校教授中文。因此他決定和倫敦南岸大學孔子學院合作，請中國老師來學校授課。唐歡和焦暘出色的教學成績讓學校決定取消法語課，全力投入中文課程的教學。

威爾特希爾高度評價兩位中國老師。「她們改變了教學風格。她們與孩子們一起跳舞、做遊戲、唱歌，充滿活力。這些都是孩子們需要的，我很感謝她們付出的努力。」他說未來會繼續和南岸大學孔子學院合作開設中文課，讓學生們在快樂中學習中文。

唐歡說，她和焦暘為英國的孩子們帶來了一個不一樣的世界，在孩子們心中播下中文和中國文化的種子，相信這些種子有朝一日必將開花結果，推動中英兩國文化的進一步交流。