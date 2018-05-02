巴西24層高樓發生大火后坍塌 暫無重大人員傷亡北京新浪網 (2018-05-02 16:25)
原標題：巴西24層高樓發生大火后坍塌 暫無重大人員傷亡
【環球網報導 記者 王莉蘭】據《法蘭西西部報》5月1日報導，巴西當地時間5月1日，該國最大城市聖保羅市中心一棟24層的高樓發生大火，並在失火幾十分鐘后坍塌。消防人員估計該事件可能造成至少1人死亡。
根據消防負責人介紹，在當地時間凌晨1點30分左右接到火警電話，消防人員迅速抵達現場。當時已有5層樓房失火，整棟建築在15或20分鐘以後坍塌。消防人員在社交媒體上表示，總共出動了57輛車以及160名消防員。
報導稱，位於聖保羅市中心的這棟24層高樓被擅自佔用，大樓失火及坍塌目前似乎未造成大量人員傷亡。一名消防指揮人員表示，也許有3人失蹤，還有1人極有可能已經身亡。但他補充稱，目前不清楚樓內有多少人，所以不知道是否會在廢墟中發現更多遇難者。
根據該市安全負責人，已有250人在大樓坍塌后聲稱住在樓中。當地媒體消息稱，這棟大樓被數十戶家庭擅自佔據，他們在不到半小時的時間內離開大樓。
據報導，聖保羅州州長馬爾西奧？弗朗卡(Marcio Franca)表示，這是一起必然會發生的悲劇。他指出，這棟大樓甚至不具備最低限度的可居住條件。州政府不應讓大樓被佔用。消防負責人證實道，大樓沒有達到任何安全標準，電氣設備不合規，沒有緊急出口，但有成山的垃圾，(大樓具備)「引發一場大型火災所需的一切因素」。
巴西總統米歇爾？特梅爾事發後前往現場，民眾對其表現出極大的不歡迎，並朝其大喊「我們要住房!」報導稱，聖保羅有1200萬居民，是拉丁美洲人口最多的城市之一，但這座城市面臨嚴重的經濟和社會不平等。
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