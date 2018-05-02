▲菜鳥警察劉柏緯立功，日前破獲電動輕型機車遭竊案，內政部長葉俊榮（右）昨蒞金，也表揚他的傑出表現。（圖／警方提供 , 2018.05.02)

金門縣警察局金湖分局在日前接獲民眾報案，表示停放於市港路的電動輕型機車遭竊，損失新臺幣四萬多元。警方受理後，立即調閱各路口監視器及過濾清查，「菜鳥警員」劉柏緯不到一小時立即破案追回，贏得失主稱讚。

金門縣警察局金湖分局金湖派出所警員劉柏緯，日前擔服巡邏勤務，接獲值班指派受理民眾報稱機車失竊，便立即前往失竊地點勘查，報案民眾向警方表示將機車置放門外，因為貪圖方便未將機車鑰匙拔取，當要取用車輛時才發覺車已不在停放位置，員警即刻於報案民眾機車失竊停放地點附近調閱監視錄影器，經細心過濾比對，了解竊嫌偷竊後將車輛駛往湖前便利商店方向。

為追查竊嫌影像以釐清其身分，俾利逮捕歸案，員警便欲前往該便利商店調閱店家監視器，就在將到達目的地時，眼尖員警在環島南路湖前路段發現失竊贓車，遂依法予以攔查，經詢問騎乘者身分為楊姓嫌疑犯，楊嫌見事機敗露當場坦承行竊取機車代步，警方以竊盜現行犯將犯嫌帶返勤務機構偵辦，並將尋獲失竊車輛交由失主領回。

經警方調查，楊嫌因欠缺交通工具，剛好路過被害民眾的住處外見該被竊機車未拔取鑰匙，於是就順手將機車發動竊騎。警方將車輛發還被害人後，民眾對於警方為民服務精神深表肯定，也對於自己的疏忽未將機車上鎖拔取鑰匙而被竊取讓警方忙碌奔波深感抱歉，於將機車領回同時仍然非常感謝警方的積極快速將竊嫌查獲，並將失竊機車找回讚譽有加。

▲菜鳥警察日前破獲電動輕型機車遭竊案，嫌犯還大辣辣騎著贓車趴趴走。（圖／警方提供 , 2018.05.02)

由於金湖派出所員警積極地將竊嫌查獲送辦，金門縣警察局局長劉耀欽於昨日下午16時30分許，向蒞臨金門視導警政業務的內政部部長葉俊榮報告及偕同其到達金湖分局頒發「破案茶」，以感謝承辦員警迅速偵破的投入與辛勞付出。葉俊榮對於員警積極地將竊嫌查獲致使民眾對政府施政有感，除加碼頒發破案獎金外，也期許員警同仁們都應發揮以一當百、當仁不讓的精神，為警政署實現「保護社會安全、防止一切危害」的警察任務精神。