▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）

曾愷玹今（1）日出席手錶品牌活動，許久未露面的她，表示最近都忙著帶小孩，所以有工作能出來透透氣，她都非常珍惜。談及日前才剛過生日，許了什麼願望？她笑說：「想要一個人去度假，沒有老公、小孩的那種。」坦言為了照顧小孩，很久沒有一個人的時間。

曾愷玹在現場，接受塔羅牌老師的算命，透露最近忙於找4歲愛女的幼稚園，有點煩惱，算命老師跟她說：「好事多磨，大概6月會有結果。」讓曾愷玹相當開心，表示與老公計畫的時間差不多。曾愷玹也透露，女兒會在她煮菜時在旁邊問：「媽媽，我什麼時候可以煮菜？」曾愷玹回應還很久，女兒則貼心地說：「那我要趕快長大煮菜，媽媽就可以坐在旁邊休息。」

▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）

▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）

曾愷玹透露，女兒以前會喊說想要一個弟弟，但逐漸長大後，就沒再提過。問及會不會想拚生第二胎？曾愷玹表示：「目前還沒有這個打算，因為養小孩不太容易，所以還要再想想。」至於有無生子壓力？曾愷玹先是低頭思考，「沒有壓力耶，生女兒也很棒啊！」言談間透露，並不特別想生兒子，目前只想獨自出外旅行，好好放鬆。

▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）

▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）