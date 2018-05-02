曾愷玹不想拚生兒 最想脫離老公、女兒去旅行NOWnews今日新聞 (2018-05-02 16:26)
曾愷玹今（1）日出席手錶品牌活動，許久未露面的她，表示最近都忙著帶小孩，所以有工作能出來透透氣，她都非常珍惜。談及日前才剛過生日，許了什麼願望？她笑說：「想要一個人去度假，沒有老公、小孩的那種。」坦言為了照顧小孩，很久沒有一個人的時間。
曾愷玹在現場，接受塔羅牌老師的算命，透露最近忙於找4歲愛女的幼稚園，有點煩惱，算命老師跟她說：「好事多磨，大概6月會有結果。」讓曾愷玹相當開心，表示與老公計畫的時間差不多。曾愷玹也透露，女兒會在她煮菜時在旁邊問：「媽媽，我什麼時候可以煮菜？」曾愷玹回應還很久，女兒則貼心地說：「那我要趕快長大煮菜，媽媽就可以坐在旁邊休息。」
▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）
▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）
曾愷玹透露，女兒以前會喊說想要一個弟弟，但逐漸長大後，就沒再提過。問及會不會想拚生第二胎？曾愷玹表示：「目前還沒有這個打算，因為養小孩不太容易，所以還要再想想。」至於有無生子壓力？曾愷玹先是低頭思考，「沒有壓力耶，生女兒也很棒啊！」言談間透露，並不特別想生兒子，目前只想獨自出外旅行，好好放鬆。
▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）
▲曾愷玹出席錶款活動。（圖／記者陳明安攝，2018.05.02）
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