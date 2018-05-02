《戰姬絕唱》雪音克利斯泳裝手辦 雪白美腿分外誘人北京新浪網 (2018-05-02 16:28)
原創動畫《戰姬絕唱》中的妹子們都是各具風情，她們除了要戰鬥還有人氣歌姬的身份，各方面的表現當然是不能差了。本次給大家帶來的是傲嬌妹子雪音克利斯的最新泳裝手辦，她平時是一個讓人感覺無法接近的女孩，其實是一個不懂如何表達自己的可愛女生。雪音克利斯身著火紅色的三點式泳裝，映襯出如雪的肌膚，而且這樣泳裝真的超級顯身材，傲人雙峰和修長美腿真是羡煞旁人。
？ 《戰姬絕唱SYMPHOGEAR》雪音克利斯泳裝手辦限定售價為14580日元（約為人民幣845元），將於2018年6月下旬正式發售，限定特典還包含亞克力展示牌和B2掛畫2選一。手辦普通版的售價為12390日元（約為人民幣718元），不過還是特典版更加誘人。
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