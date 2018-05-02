日本多家銀行開新業務:同性伴侶可共同貸款買房等北京新浪網 (2018-05-02 16:01)
原標題：日本多家銀行及保險公司開新業務：同性伴侶可共同貸款買房購保險
[環球網報導 實習記者 楊子晴]隨著日本社會對同性伴侶的認識和接受度不斷加深，多家銀行及保險公司紛紛推出面向同性伴侶的貸款、保險服務。同性伴侶可一同申請貸款購房，其中一方亦可成為對方保險的指定受益人。
據日本時事通信社5月1日報導，由於日本未正式承認同性婚姻合法，因此同性伴侶無法以配偶關係辦理各項金融業務。
對此，日本瑞穗銀行率先做出變革。同性伴侶只需提交戶籍所在地政府相關證明等，即可享受與異性戀夫妻同等。自2017年7月該業務啟動以來，瑞穗銀行已受理十余件貸款申請。
樂天銀行另闢蹊徑，與房地產商合作，為同性伴侶提供「一條龍」式服務。樂天銀行規定，只要是在銀行合作方購入房產的同性伴侶顧客，經銀行面試審查通過後，無需提交政府證明即可貸款購房。
東京海上日動火災保險等大型保險公司一改以往僅配偶可享受投保人賠付的規定，令同性伴侶亦可成為對方投保的指定受益人。這次變革涵蓋汽車保險、旅行保險、火災保險等常見生活保險。
此外，針對投保人在保期進行變性手術等改變生理性別的行為，日本生命保險等人壽保險公司做出規定，將根據投保人的現有性別修改保金，更好地保障投保人的權益。
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