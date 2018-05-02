巴西旅遊部：勞動節期間巴西有逾209萬人出遊北京新浪網 (2018-05-02 16:04)
原標題：巴西旅遊部：勞動節期間巴西有逾209萬人出遊
中新網5月2日電 據南美僑報網報導，巴西旅遊部及巴西經濟研究機構瓦加斯基金會(FGV)合作的報告中指出，預計5月1日勞動節假期期間，巴西約有209.76萬人出遊，為經濟注入43.5億雷亞爾。
據報導，2018年巴西共有9個國家法定假日和5個可選假日，此外，各州和各市還有當地的假日。除了勞動節假期外，旅遊部還公佈了對今年餘下的部分節假日的預測數據。
數據顯示，預計5月31日的巴西聖體節假期期間，將會有243.13萬人出遊，帶來50.4億雷亞爾的收入；9月7日的巴西獨立日假期期間將有236.46萬人出遊，帶來49億雷亞爾的收入；10月12日的聖母日假期期間將有324.18萬人出遊，為經濟注入67.2億雷亞爾。
此外，11月2日的亡靈節假期將有191.65萬人出遊，為經濟注入39.7億雷亞爾；11月15日的共和國成立日假期將有185.93萬人出遊，為經濟帶來38.5億雷亞爾；12月25日的聖誕節假期將有123.95萬人出遊，帶來25.7億雷亞爾的收入。
據悉，今年巴西假日多在周一、周二和周四周五，因此「搭橋假期」更有利於旅遊業的發展，但會給零售業帶來負面影響。巴西國家資產、服務、旅遊貿易聯盟預計，今年的「搭橋假期」將會給零售業帶來220億雷亞爾的損失。
責任編輯：郭炘蔚
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