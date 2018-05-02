原標題：智利將在聖地亞哥設立南美首個噪音監測網路



中新網5月2日電 據南美僑報網編譯報導，智利環境部決定，在聖地亞哥設立南美首個噪音監測網路。

智利《時刻報》4月26日報導，「智利保護聽力習慣研究」顯示，58%的智利受訪者認為他們居住的城市十分嘈雜，80%的聖地亞哥人指出，喇叭、汽車行駛、揚聲器、機器等噪音讓他們感到煩躁。智利環境監督機構也發現，首都民眾抱怨最多的不是煙霧和垃圾問題，噪音污染投訴比例高達52%。

聽力分析師格洛麗亞·桑吉內蒂(Gloria Sanguinetti)表示，噪音會對民眾產生不同程度的影響，從心情沮喪、身體不適，到暫時或永久性聽力喪失。

在此背景下，智利環境部決定採取措施，在聖地亞哥設置5個噪音監測點，實時測量街道噪音情況。部長馬塞拉 古比由斯(Marcela Cubillos)說：「在智利，噪音監測不是持續性的，這讓我感到很吃驚，因此，我們決定設立這個線上監測網路，讓民眾了解情況，並可以根據噪音程度決定是否進行投訴，而我們，作為政府權威機構，將根據收集到的數據，對目前實施的雜訊污染管理規範和措施進行調整。」

據悉，首個噪音監測網路計劃於8月開始運作，有望成為該領域南美先驅。屆時，每個聖地亞哥人可以通過手機實時了解城市噪音情況。目前，已確定4個噪音監測點，分別位於聖馬丁街(San Martín)、阿拉梅達大道(Alameda)、聖地亞哥市政府街(Municipalidad de Santiago)和貝斯普西奧南段(Vespucio Sur)高速。