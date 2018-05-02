原標題：通訊：「讓西方更多了解這段悲慘歷史」——好萊塢新片《女孩與影像》講述南京大屠殺倖存者故事



新華社洛杉磯５月１日電 通訊：「讓西方更多了解這段悲慘歷史」——好萊塢新片《女孩與影像》講述南京大屠殺倖存者故事

新華社記者高山

當８０年前南京大屠殺的見證者們逐漸離去之際，一部紀錄片再一次把那段黑暗的歷史告訴世界，把那些血與淚的故事流傳給後世。

日前，由美國南加州大學猶太大屠殺基金會出品，美國女導演、奧斯卡獎得主瓦妮薩·羅思執導的最新紀錄短片《女孩與影像》參加了美國紐波特比奇電影節展映，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

影片講述了８８歲南京大屠殺倖存者夏淑琴老人的遭遇。１９３７年１２月，侵華日軍製造了駭人聽聞的南京大屠殺，當時８歲的夏淑琴與４歲的妹妹目睹全家被日軍屠殺的慘狀，夏淑琴自己被日軍刺刀刺了３次后倖存下來。美國傳教士約翰·馬吉用攝像機拍下了諸多日軍暴行受害者，包括倖存的夏淑琴姐妹。

羅思在基金會網站上發表聲明表示，《女孩與影像》是一部有關歷史親歷者的影片，記錄了應該被永遠銘記的過去。她說，南京大屠殺倖存者至今在世的恐怕已經不到百人，而幾代人以來，世界都對這場大屠殺知之甚少。這部影片聚焦於一位倖存者，記錄下她親歷的故事，「這也是給我們自己的禮物」，有助於更好地了解我們人類的過去以及自身。

羅思說，有關夏淑琴老人的採訪和影片過去有很多，而自己選擇了一個全新的角度，通過夏淑琴老人的外孫女寫給自己兒子的信，把老人當年的遭遇通過一種更人性化的角度來告訴給下一代。羅思和劇組人員在南加州大學猶太大屠殺基金會幫助下於去年８月抵達中國，進行了為期近３周的拍攝。

基金會「證言新維度」項目主管基婭·海斯告訴新華社記者，基金會致力於對發生在世界各地的大屠殺的歷史研究和資料保存，從２０１２年就開始與侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館開展合作，並且很榮幸地請到夏淑琴幫助錄製證言，「我們希望能把這些留給下一代、教育下一代」。

影片的電影剪輯師利維奧·桑切斯代表劇組在紐波特比奇電影節影片展映后的見面會上與美國觀眾進行了互動。觀眾們對該片表現出極大的興趣，紛紛提出各種問題。

桑切斯對記者說：「影片去年開始拍攝時恰逢南京大屠殺８０周年，可是這段歷史在西方卻沒多少人知道，我們希望能讓西方觀眾更多了解這段悲慘的歷史。記住過去的悲劇，才能防止歷史重演。」

他說，自己最初參加該片的工作時對於南京大屠殺的歷史幾乎一無所知，為此，他查閱了大量資料來了解那段歷史、了解夏淑琴老人，「我們希望以一種能讓世人更容易感同身受的角度來講述她的故事，一個堅強的老奶奶把自己的可怕經歷講給自己的孫輩、重孫輩」。他表示，這種人性化的視角使得美國觀眾更容易產生共鳴，從多個電影節的反饋來看，觀眾都是被深深打動。

桑切斯介紹，《女孩與影像》如其他紀錄片一樣，不會在院線大規模上映，但是會通過電視網以及網路流媒體平台等多種方式展現給美國觀眾，當然也希望能把該片呈現給中國觀眾。

美國影評家哈維·卡滕日前在評論該影片時說：「在美國，有諸多影片來告訴我們發生在歐洲的大屠殺。在高中，甚至可能花一個學期來學習納粹屠殺６００萬猶太人的歷史。但是對於日本製造的大屠殺，卻只在歷史課上花大約２０分鐘來介紹。《女孩與影像》再次提醒我們法西斯主義的危險。」

現場觀眾約翰·皮爾斯說：「夏淑琴老人令人敬佩。我深受感動，我知道日本侵略過中國，但是對於具體的情況卻不了解，尤其是南京大屠殺這段歷史。這部影片很有意義。」

觀眾斯蒂芬妮·埃達爾認為：「這是一部優秀的、打動人心的紀錄片，非常真實。我回家後會查閱這段歷史，更多地了解這一切。」