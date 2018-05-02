▲中信兄弟洪宸宇。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（2）日在洲際棒球場迎戰來訪的富邦悍將，原本中信預計派出洋投萊福力擔任先發，不過因故改由本土投手洪宸宇頂替。

本季萊福力出賽7場，其中5場為先發出賽，戰績0勝3敗，防禦率4.11，他曾面對富邦先發、後援各1次，共投了7.2局失4分其中3分為自責分，防禦率3.52，戰績0勝1敗。

原本中信預計由萊福力先發，不過因故改為洪宸宇接替，他本季出賽7場皆為後援出賽，共投6局，防禦率為12.00，今天將是他本季首度先發登板。

在富邦方面仍由洋投布魯斯擔任先發投手，他面對中信左打被打擊率為0.083，面對右打則是偏高的0.444，必須多加注意右打者，對戰防禦率5.40。今年球季中信對上富邦戰績為2勝6敗，就看洪宸宇能否發揮奇兵效果，率領球隊奪勝。