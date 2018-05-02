▲林書豪二度來欣賞SBL總冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.04.24）

連續舉辦邁入第8年的「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」，今年將前進東台灣，8年來將首度將訓練營移師至花蓮，於6月2、3日在花蓮東華大學美崙校區體育館舉行。雖然過去林書豪曾兩度前往花蓮，但卻是第一次在花蓮舉行公開活動。

林書豪說，「我聽說花蓮在地震之後觀光受了影響，我知道花蓮很漂亮，很希望大家跟我一起到花蓮玩！」就像自己雖然去年整季掛傷號，但經過一年拼命的復健與訓練，新球季林書豪即將強勢回歸！就像經歷過地震之後的花蓮，也會再重新站起來！林書豪強烈希望透過自己的行動力表達對花蓮、以及台灣各個角落的關懷與支持。

除了花蓮因地震影響觀光之外，林書豪也知道台灣有非常多運動好手都來自花東，許多原住民小朋友有著優秀的天賦，也是他希望今年能在花蓮舉辦訓練營的原因之一：「我知道有很多原住民小朋友他們有很好的天賦，希望能找到更多很厲害的小朋友，幫助他們更喜歡籃球！」因此今年的訓練營也將徵選對象調整為9-12歲的國小學童，而訓練營的教練團則是再度邀請了林書豪高中時期的恩師教練Peter A Diepenbrock、以及球迷已經相當熟悉的Brandynn Williams擔任，林書豪特別提到：「這兩位教練教我非常多，讓我更喜歡籃球，也讓我更想要成為一個職業球員，我覺得他們在鼓勵小朋友、啟發對籃球的熱情上非常厲害，一定會讓訓練營的學員有很多收穫。」

上週特地來台度假、看弟弟在台灣比賽的林書豪，始終關心台灣各個角落，今年年初花蓮發生地震後，林書豪便開始有著希望能前往花蓮的想法，而這也將會是「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」第一次在東台灣舉辦；因此今年徵選會也將分別於台北、台中、高雄與花蓮四地舉行，徵選對象為9-12歲之國小在校生，期盼能挖掘更多璞玉小球員，也透過兩天的訓練營，培養年輕小球員對籃球的熱忱，而林書豪也特別強調，在今年的訓練課程中，除了籃球的技術技巧訓練外，還會特別強調「生活態度」、「團隊合作」與「溝通」這三項內容，他說：「這三樣是我覺得打籃球最重要也最基本的三件事情，希望能從小就能傳達給小球員們。」林書豪認為這對小球員未來的人生、不論場上場下都將是非常受用而且重要的。

想要接受林書豪的親自指導，參加者必須先報名「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」徵選會，於5/12台北、5/13花蓮、5/19台中或5/20台北其中場次，透過各項籃球項目測試中脫穎而出，全台各地對籃球充滿熱忱、技巧及能力出眾的9-12歲之國小在校生共60名，將受邀免費參加為期兩天兩夜的「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」，活動將於即日起開放報名，更多詳情、查詢請上活動官方網站。