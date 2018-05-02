▲律師邱彰讚嘆自己對孫安佐案神預測。（圖／翻攝自臉書，2018.04.09）

藝人狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐前陣子捲入美國校園安全事件，兩夫妻隨即赴美救子，今有消息傳出，孫安佐有望5月返台，對此，不僅綜藝大哥吳宗憲覺得自己神預測，連擁有美國執業律師資格的邱彰都在臉書自誇，「我預測的真準。」

邱彰引用四月初媒體報導她在臉書推斷案情走向的新聞，在臉書寫下，「我預測的真準，因為美國法律有可預測性。相較之下，不是蛔蟲，怎麼預測台灣法官的自由心證？」她在發文中，不忘提醒台灣的法律現況。

網友見狀紛紛回應，「厲害。」、「有錢真好。」、「台灣的司法爛透了！！」、「大律師讚！」似乎對邱彰提出的現況，也覺得相當無奈。