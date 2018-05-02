▲王菲（左）與劉嘉玲是多年的好閨蜜。（圖／翻攝微博 , 2018.05.02）

劉嘉玲與王菲是圈內著名的好姊妹，王菲貴為華語歌壇的天后，靠著獨特空靈的嗓音在樂壇占有一席之地，而劉嘉玲在電影圈也是影后級人物，近日有網友翻出劉嘉玲日前接受專訪時，爆料王菲在麻將桌上非贏不可，還不能說她牌技不好。

▲劉嘉玲受訪時爆料王菲在牌桌上一定要贏。（圖／翻攝微博 , 2018.05.02）

劉嘉玲在專訪中被問到，如果打麻將一定要放炮會放給誰？她二話不說回答王菲。她解釋因為王菲在牌桌上的個性不能輸，還說「你可以說她不會唱歌，但不能說她不會打牌，其實她牌技很差的。」網友羨慕的說：「真的很寵王菲」、「現在全世界都知道王菲牌技不好了」、「王菲好可愛呀。」

▲劉嘉玲（左）爆料王菲不能說她牌技不好。（圖／翻攝微博 , 2018.05.02）

就連張國榮多年前也曾在張小燕節目上爆料，千萬不能說王菲牌技差，他透露有次劉嘉玲在王菲身後看她打牌，劉嘉玲說了一句，「妳怎麼這樣打呢？打壞了啊」，王菲馬上一本正經轉過頭說：「我告訴妳，妳說我唱歌不好我認了，妳說我搓麻將不好，我打死也不認」，天后在牌桌上不服輸的個性，讓網友看了笑說「實在是太可愛了」。