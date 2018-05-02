《銀河護衛隊3》上映日期曝光 導演：2020年五一前後北京新浪網 (2018-05-02 16:00)
？ ？《銀河護衛隊》到目前為止已經拍了兩部，雖然在馬上上映的《復聯3》中也會有登場，但粉絲們對該系列的第三部仍然非常期待。近日，導演詹姆斯·古恩發佈了一支視頻，在與粉絲互動期間透露了新片的上映時間。
？ ？在拍攝這段視頻時詹姆斯·古恩情緒很high，這都是因為《復讎者聯盟3》的優異票房表現，並且他的弟弟西恩·古恩也在電影中扮演了重要角色。在視頻中他也表示：在兩年後差不多還是這個時間，你就能看到《銀河護衛隊3》了。
？ ？此前詹姆斯·古恩就曾在推特互動時確認《銀河護衛隊3》會在2020年上映，而現在他也讓這個上映時間變得更加「具體」了。2020年的五一假期，說不定我們就可以大飽眼福了。
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