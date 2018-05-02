《復讎者聯盟3》五彩橫幅海報亮相 綠巨人真「綠」了北京新浪網 (2018-05-02 16:00)
？ ？再有一個多星期，《復讎者聯盟3》即將在中國內地上映。今天，漫威官方公佈了一組《復聯3》五彩橫幅海報，以無限寶石中的五個代表色——紅、黃、藍、綠、紫將超級英雄分為五組戰隊，帥氣出擊。
？ ？該片上周末在全球多個國家和地區公映，票房數字一路走高，不停改寫歷史紀錄。在中國、俄羅斯兩大重要票倉尚未公映的情況下，《復聯3》全球開畫票房已高達6.3億美元，大幅度刷新全球開畫票房成績。
？ ？《復讎者聯盟3：無限戰爭》由執導《美國隊長3》的安東尼·羅素、喬·羅素兩兄弟掌舵，影片彙集了小羅伯特·唐尼、克里斯·海姆斯沃斯、克里斯·埃文斯、本尼迪克特·康伯巴奇、斯嘉麗·約翰遜、克里斯·帕拉特、馬克·魯法洛一眾超級影星，堪稱史上陣容最豪華的超級英雄電影。影片將於5月11日登陸全國影院。
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