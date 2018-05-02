還記得我們是怎麼相識的嗎？

是在無量山一起打猴子嗎？是在古墓一起升級嗎？是無數次跑跑一個隊伍嗎？是每一次副本的擦身而過，還是搶BOSS時不甘示弱的針鋒相對，是城戰時的肩並肩背靠背，還是幫戰時不忍心下手的殘血放過……想起你，回憶就洶湧而來。

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大哥，認得你時我才上高二，你說別玩單機了跟著你混，這一跟就是5年啊。從刷副本到打BOSS，記得我們還討論副本中的各種技巧。你愛打架，我是個小峨眉，只要你需要，我隨時貼身保護給你加血。我們一起經歷了大起大落，從強勢到弱勢，又到東山再起，一直形影不離。天龍里的這一生，太波瀾壯闊了，5年太短，不知不覺轉眼而過，可又太長，因為你就是我一輩子的大哥。

師父，7年前你在古墓里撿到了差點被打死的我，那時的我什麼都不懂，你帶我去各種NPC那裡做任務，做裝備，告訴我怎樣打造最值，我真的很依賴很崇拜你。可是有一天，你送給了我一件清風怡江，還把你最愛的寶寶熊貓給了我，你說要走了，太忙顧不上我，女孩子要穿得漂亮點，再拜一個師父……師父，一晃這麼多年過去了，我的裝備早已超過了那時的你，你教我的我都一一照做了，可是唯獨拜師我沒有，在我心裏你就是唯一的那個。

兄弟，還記得我們一起創建的家族嗎，2014年我們幫成為區里第一和平幫，2015年咱們家族誕生了第一個8級天山，2016年聯盟水泊梁山、雲雨之藍、霸氣王朝跟將軍令開戰，2016年7月拿下區里，至今我們還有10個團的兄弟一直在為我們這個同盟浴血戰鬥著。我們風風雨雨肝膽相照，如果說天龍給了我什麼最難忘的，那就是你們！

徒弟，初識你是在大理拜師那裡，之後帶你一路刷跑刷反刷棋，你做出72級秋水無痕時候的興奮，我至今都能感受得到。夜西湖的螢光之舞，洱海山頭的極目遠眺，陰森的古墓抓老鼠，洛陽的屋頂賞雪景，我們都經歷了。你說你想要個梅花鏢，我們每天都在刷玄昊玉，你說周末攢不夠要我賠你一萬個。周末到了我還差幾個，而你卻再也沒上線。我拚命刷著玄昊玉，是不是攢夠了你就會上線呢。後來我換了區，直到有一天重新登錄角色，看到了上萬玄昊玉……徒弟啊，你還好嗎？

媳婦，第一次與你相識，是那次熱火朝天的幫戰，你是敵對幫的逍遙，可是我怎麼也不忍心打死你，還偷偷給你加了血，你私聊我說謝謝。之後我們沒有退幫，每次點火的時候我都會偷偷關照你。你曾經問我，能圈我幾秒，我告訴你，圈我一輩子吧。我們遊戲裡結婚的時候，雖然是敵對幫，但是大家還是來參加了婚禮，禮堂里我們摟摟抱抱，他們打得熱熱鬧鬧。終於我們奔現了，感謝天龍讓我遇見你愛上你，等孩子大了我們教他打天龍吧。

十一年，每一次上線，都期待與你重逢。

少年俠氣，初生牛犢，我陪你橫刀立馬，快意恩仇；半城煙沙，兵臨城下，我為你揮戈斬旗、血戰八荒；花看半開，酒飲微醺，我與你兩人一馬，執手天涯。

你是我曾經並肩作戰的兄弟，是傾囊傳授的師父，是刻骨銘心的愛人，你是天龍江湖裡最長情的告白。

醉過知酒濃，愛過知情重。初心易得，始終難守。我們感謝所有少俠這十一年的陪伴，譜寫出的這蕩氣迴腸的宏大江湖樂章，下一個十年，我還在這片江湖等你，天龍不老，我們不散。

（感謝提供故事和圖片的玩家們。）

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