？ ？《復讎者聯盟3：無限戰爭》即將在中國內地上映，幾十位超級英雄聯手大戰滅霸。那麼，在即將出場的漫威超級英雄中，你最中意誰呢？誰的人氣最高？今天，小編就跟大家分享一下「復讎者聯盟」成員在過往漫威電影宇宙中表現的平均爛番茄新鮮度，第一名可能跟大家想像的不太一樣(並未計入《復讎者聯盟3：無限戰爭》的新鮮度，另外，片尾彩蛋也不計入)。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

？ ？No.18戰爭機器——平均新鮮度79.8%

？ ？戰爭機器參與過的電影分別是：《鋼鐵俠2》(73%)、《鋼鐵俠3》(80%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》 (75%)、《 美國隊長3》(91%)，所以綜合平均新鮮度為79.8%。雖然說在《鋼鐵俠》當中泰倫斯·霍華德也曾經扮演過戰爭機器的使用者詹姆斯·羅德斯，不過在第一部《鋼鐵俠》當中戰爭機器這具裝甲並沒有出現，因此評分不計入其中，如果計入在內的話平均新鮮度能達到82.6%。戰爭機器得分較低的原因我們可以看到主要是因為兩部續集《鋼鐵俠2》和《復讎者聯盟2》的評價都比較低，而最高分《美國隊長3》當中他差點被獵鷹殺掉，多虧了斯塔克的科技才讓他能夠在《復讎者聯盟3》當中再次亮相。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

？ ？No.17雷神——平均新鮮度80.4%

？ ？雷神參與過的電影分別是：《 雷神》(77%)、《 雷神2：黑暗世界》(66%)、《 雷神3：諸神黃昏》(92%)、《復讎者聯盟》(92%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)，所以綜合平均新鮮度為80.4%。在《 雷神3：諸神黃昏》上映之前，漫威好像並沒有給索爾一個正確的定位，尤其是《 雷神2：黑暗世界》，通篇圍繞以太粒子的講述方式讓這部電影獲得了非常差的評價。在加上並不算搶眼的亮相之作以及《復讎者聯盟2》，這導致雖然索爾雖然出鏡非常頻繁，但是評價卻遠低於其他的幾位復讎者聯盟成員。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

？ ？No.16綠巨人——平均新鮮度81.5%

？ ？綠巨人參與過的電影分別是：《無敵浩克》(67%)、《復讎者聯盟》(92%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)、《 雷神3：諸神黃昏》(92%)，所以綜合平均新鮮度為81.5%。這裏需要指出一點，本次評價當中的綠巨人是分別由愛德華·諾頓以及馬克·魯法洛所飾演，其中《無敵浩克》是由愛德華·諾頓扮演的綠巨人。綠巨人一直是漫威旗下的熱門超級英雄，但是歷經幾次個人電影其評價均遠低於預期(票房也一樣)，所以小編估計我們暫時看不到浩克的獨立電影了，只能在與復讎者聯盟相關的電影中看到他無敵的身影。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

？ ？No.15洛基 ——平均新鮮度81.8%

？ ？洛基參與過的電影分別是：《 雷神》(77%)、《 雷神2：黑暗世界》(66%)、《 雷神3：諸神黃昏》(92%)、《復讎者聯盟》(92%)，所以綜合評價新鮮度為81.8%。雖然洛基不能完全算到復讎者聯盟當中，不過最起碼他擔任過「報仇者聯盟」的成員。洛基的評價原本不應該這麼低，因為這個角色確實非常的出彩，但是按照本次排名的規則，只能說他被《雷神》系列給拖累了。小編覺得在《復讎者聯盟4》裏面或許還能看到他。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

？ ？No.14尼克·弗瑞——平均新鮮度82.3%

？ ？尼克·弗瑞參與過的電影分別是：《鋼鐵俠2》(73%)、《復讎者聯盟》(92%)、《美國隊長2》(89%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)，所以綜合評價新鮮度為82.3%。雖然尼克·弗瑞並非復讎者聯盟成員，不過他作為該組織的發起人，小編覺得這個排名當中應該算上他。雖說《復讎者聯盟3：無限戰爭》當中他並沒有出境(他與漫威的九部合約目前只完成了四部)，不過可以肯定的是明年上映的《驚奇隊長》當中他肯定會是一個比較重要的角色。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

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？ ？No.13緋紅女巫 ——平均新鮮度83%

？ ？緋紅女巫參與過的電影分別是：《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)以及《美國隊長3》(91%)，所以綜合評價新鮮度為83%。除開即將上映的《復讎者聯盟3：無限戰爭》外，緋紅女巫只出演過兩部電影，評價一高一低，所以綜合排名會呈現這個樣子。緋紅女巫絕對是漫威電影宇宙下一階段的重要角色，除了長得好看以外，她的能力也非常強，估計在《復讎者聯盟4》當中會有不少戲份。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

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？ ？No.12幻視——平均新鮮度83%

？ ？幻視參與過的電影分別是：《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)以及《美國隊長3》(91%)，所以綜合評價新鮮度為83%，跟緋紅女巫一樣。雖然幻視的扮演者保羅·貝坦尼在《鋼鐵俠》系列當中一直為賈維斯配音，但是我們不能將之計入其中，畢竟嚴格來說賈維斯跟幻視不是同一人，賈維斯與復讎者聯盟也沒太大關係。此處透露一條路邊社的消息：之前保羅·貝坦尼在接受採訪的時候曾不小心透露過「下一部」復讎者聯盟的電影，也就是說在《復讎者聯盟4》當中我們依然能夠看到他。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

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？ ？No.11鷹眼——平均新鮮度83.8%

？ ？鷹眼參與過的電影分別是：《 雷神》(77%)、《復讎者聯盟》(92%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)、《美國隊長3》(91%)，綜合評價新鮮度為83.8%。不知道大家是否還記得鷹眼第一次出現在漫威電影宇宙當中的場景，他當時稱呼索爾為「那小子」，如果沒有「那小子」的這部電影，他的綜合平均新鮮度能夠躋身前十名。

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？ ？No.10黑寡婦 —— 平均新鮮度84%

？ ？黑寡婦參與過的電影分別是：《鋼鐵俠2》(73%)、《復讎者聯盟》(92%)、《美國隊長2》(89%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)、《美國隊長3》(91%) ，所以綜合評價新鮮度為84%。自《鋼鐵俠2》中第一次亮相以來，黑寡婦就是整個復讎者聯盟當中非常亮眼的一位絕色，演技自然毋庸置疑，不過因為兩部電影的評價略低，所以綜合平均分不高。希望2020年上映的《黑寡婦》獨立電影能夠力挽狂瀾吧。

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？ ？No.9獵鷹——平均新鮮度85%

？ ？獵鷹參與過的電影分別是：《美國隊長2》(89%)、《蟻人》(82%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)、《美國隊長3》(91%)，所以綜合評價新鮮度為85%。依然是《復讎者聯盟2》的鍋，所有參與過這部電影的復讎者聯盟成員的平均分都被拉低了。不過考慮到獵鷹的扮演者安東尼·麥凱與漫威的合約遠遠超過《復讎者聯盟4》，所以後期他的評分肯定還會有所波動，從《復讎者聯盟3：無限戰爭》的目前評價來看，分數上升的幾率不是很大。

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？ ？No.8鋼鐵俠——平均新鮮度85.3%

？ ？鋼鐵俠參與過的電影分別是：《鋼鐵俠》(94%)、《鋼鐵俠2》(73%)、《復讎者聯盟》(92%)、《鋼鐵俠3》(80%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)、《蜘蛛俠：英雄歸來》(92%)、《美國隊長3》(91%)，綜合平均新鮮度為85.3%。這就是典型的演的越多，平均值越不好看。鋼鐵俠這個角色以及小羅伯特·唐尼在漫威電影宇宙當中的重要程度小編就不再多說了，按照規則所得出的結果雖然並不能讓很多影迷滿意，不過這依然無法遮掩他在漫威電影宇宙之中的光輝，必須要站C位(這事兒小編還得再記恨一段時間)!

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

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？ ？No.7美國隊長——平均新鮮度85.4%

？ ？美國隊長參與過的電影分別是： 《美國隊長1》(80%)、《美國隊長2》(89%)、《美國隊長3》(91%)、《復讎者聯盟》(92%)、《復讎者聯盟2：奧創紀元》(75%)，綜合平均新鮮度為85.4%。美隊也是復讎者聯盟之中非常重要的成員，與鋼鐵俠一樣，雖然有《復讎者聯盟2》拉低平均值，不過他依然能夠躋身中游並排到了鋼鐵俠前面。當然，如果沒有《鋼鐵俠2》的話，鋼鐵俠的評分會更高。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

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？ ？No.6蟻人——平均新鮮度86.5%

？ ？蟻人參與過的電影分別是：《蟻人》(82%)以及《美國隊長3》(91%)，綜合平均新鮮度為86.5%。這就是出現晚的好處，沒有參與過《復讎者聯盟2》的演出，所以蟻人很輕鬆的躋身前十名。不過這個前十名可不是很好保持的，主要還是要看在今年下半年上映的《蟻人2：黃蜂女現身》的表現如何了。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

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？ ？No.5銀河護衛隊——平均新鮮度87%

？ ？銀河護衛隊參與過的電影分別是：《銀河護衛隊》(91%)以及《銀河護衛隊2》(83%)，綜合平均新鮮度為87%。這裏將銀河護衛隊當作一個整體來進行評價，雖然螳螂女是第二部才出現的。《銀河護衛隊》第一部上映之後獲得了非常不錯的反響，不過第二部的評價卻並不是太高，可能是有些審美疲勞了吧。不過小編全場看得很開心，並且對星爵的球狀爹感到非常的吃驚。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名

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？ ？No.4冬兵/白狼——平均新鮮度90%

？ ？冬兵參與過的電影分別是：《美國隊長2》(89%)以及 《美國隊長3》(91%)，綜合評價新鮮度為90%。與戰爭機器一樣，雖然冬兵的本體——巴基·巴恩斯在《美國隊長1》當中就已經出現過，但是因為當時他只是一名普通士兵，並不是以冬兵的身份出現，所以不計入評分。塞巴斯蒂安·斯坦目前之完成了九部合約當中的三部，所以在之後的時間當中我們最少還會在六部電影當中看到他。路邊社消息指出，在2020年上映的《黑寡婦》獨立電影當中冬兵將會是一個比較重要的角色。

鋼鐵俠僅排第八？！漫威超級英雄爛番茄新鮮度排名