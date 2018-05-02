大韓航空「潑水門」趙顯旼否認指控 警方擬提捕北京新浪網 (2018-05-02 15:46)
原標題：大韓航空「潑水門」趙顯旼否認指控 警方擬提捕
[環球網報導 記者 劉昆]據韓國警方5月2日消息，「潑水門」大韓航空前專務理事趙顯旼接受了長達15個小時訊問，全面否認向同行施暴、妨礙職務等指控。
據韓聯社報導，趙顯旼稱，她在3月16日事發時坐在會議室椅子上用手背朝門的方向撞倒紙杯，導致杯中飲料濺到人，並沒有把飲料潑到別人身上。如趙顯旼沒有故意向與會人員潑水，警方指控的暴行罪名就無法成立。
警方還指控，趙顯旼會上的語言暴力、行為暴力造成廣告錄像播放中斷，阻礙生意夥伴執行職務，但趙顯旼反駁稱，她作為大韓航空公司分管廣告業務的專務理事，叫停廣告代理商的視頻展示不屬於妨礙職務。
另外，警方懷疑趙顯旼將玻璃杯砸向廣告代理商人員。但她申辯稱，代理商方面沒有好好回答她的提問，讓她覺得被人輕視，因此在一怒之下朝著右前方45度角沒有人的牆壁方向扔出玻璃杯。
據報導，趙顯旼還稱，自己曾與大韓航空有關人員商議善後方案，但並未下達刪除「潑水門」曝光帖等毀滅證據的指示。鑒於趙顯旼矢口否認所有嫌疑，警方正在積極考慮提請批准逮捕趙顯旼開展強制調查。
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